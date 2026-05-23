Básquet: tristeza por el asesinato de Khapri Alston, exjugador de Centro Español de Plottier

El exjugador del equipo de Neuquén fue asesinado de un disparo en Estados Unidos, luego de una discusión en un bar.

Khapri Alston , exjugador de Centro Español de Plottier , fue asesinado el jueves por la noche en Estados Unidos , tras un episodio ocurrido a la salida de un bar en Dolton, una localidad cercana a Chicago . Según informaron medios locales, el basquetbolista norteamericano, de 31 años, estaba junto a su novia en el Rucker Cigar Lounge cuando tuvo una discusión con otra persona. Más tarde, recibió un disparo cerca de East 115th Street y South Martin Luther King Drive . El motivo del enfrentamiento todavía no fue esclarecido.

La noticia generó un fuerte impacto en el básquet de Neuquén , donde Alston dejó un gran recuerdo por su paso por Centro Español durante la temporada 2017-18 de la Liga Argentina . El pivote fue una de las figuras del equipo de Plottier antes de continuar su carrera en el exterior. Luego brilló en Chile con el Club Deportivo Valdivia , donde fue campeón de la Liga Nacional y elegido MVP de la temporada 2018-2019. Por su regularidad y dominio en la pintura, los hinchas lo recordaban con el apodo de “Mr. Doble Doble”.

Tras conocerse su muerte, distintas instituciones vinculadas a su carrera expresaron sus condolencias y acompañaron a la familia en medio del dolor. Desde Neuquén lo despidieron con mensajes de reconocimiento por su paso por Centro Español, mientras que en Chile también hubo muestras de tristeza por parte del ambiente del básquet, especialmente por lo que significó su etapa en Deportivo Valdivia. Alston también jugó en Peñarol de Uruguay y tuvo experiencias deportivas en Bolivia, Indonesia, Reino Unido y Estados Unidos.

La despedida del mundo del básquet y su familia

"Te recordaremos como el gran jugador y la gran persona que fuiste, dejando una huella en nuestro club y en todos los que compartieron cancha con vos. Uno de nuestros grandes extranjeros del Torito. QEPD", publicó en sus redes el club Centro Español de Plottier.

"Khapri Alston, un jugador que siempre será parte de la historia de nuestro club. Al margen de sus logros deportivos y de ser un extraordinario jugador, siempre lo recordaremos como una gran persona que realmente vibraba con este deporte. Nos sumamos al dolor de su familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. El Club Deportivo Valdivia y su gente jamás te olvidarán", sumó el equipo de básquet chileno como mensaje de condolencia.

La familia del jugador reclamó que el caso sea investigado a fondo y pidió que no quede impune. Su padre, Shenier Alston, aseguró estar devastado por lo ocurrido: “Estamos destruidos y devastados. No podemos creer que esto haya pasado”. Además, advirtió que temen posibles interferencias por los vínculos del acusado: “No queremos que sus conexiones políticas y su dinero influyan para que esto quede tapado. Mi hijo no es una víctima más. Queremos justicia”.

Además del impacto deportivo, allegados al jugador remarcaron su costado familiar y el vínculo que mantenía con sus dos hijos. En las despedidas, varios mensajes apuntaron no solo a su carrera dentro de la cancha, sino también al recuerdo que dejó fuera de ella. Mientras avanza la investigación, la familia insiste en que el proceso judicial debe avanzar sin presiones externas.