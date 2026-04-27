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Centro Español y Pérfora pelean por la punta en la Liga Federal de básquet

Esta semana continúa la acción por la fase regular de la Conferencia Sur en la tercera categoría a nivel nacional.

Centro Español y Pérfora pelean por la punta en la Liga Federal de básquet

Se vienen las últimas cinco fechas de la fase regular en la Liga Federal de básquet. La Conferencia Sur tiene a Pérfora y Centro Español peleando por el primer lugar (récord 8-1), mientras que Independiente de Neuquén (6-2) aparece como escolta, en la previa a una nueva semana de acción.

El Verde tuvo que trabajar y mucho para ganarle el viernes pasado a Atlético Regina. Estuvo al frente en gran parte del partido de la mano de Julián Ruiz (13), el goleo de Nahuel Vicentín (19) y Sebastián Godoy Vega (13).

Sin embargo, el albo llegó a pasar al frente en el último parcial y casi lo gana en el final, con las bombas de Juan Manuel Borghese (20) y Franco Herbick (15).

En el suplementario, Santiago Candia (13) fue decisivo y Ruiz selló el triunfo en la línea de libres para que Pérfora siga arriba con el 91-89 final.

Por su parte, Centro Español perdió el primer cuarto ante Deportivo Roca, pero del segundo en adelante fue claro dominador.

Además de una defensa colectiva superior a la del rival, contó con otra gran noche de Emilio Santana, autor de 27 puntos.

Español vs Roca 11 basquet

Junto a Quimey Acosta y Juan Peral (15 cada uno) encabezaron el goleo del Torito ganador por 85 a 72. Los 23 de Agustín Montero no le alcanzaron en la visita, que sigue con récord negativo.

En los días previos, Club Plottier le ganó un partido caliente a Independiente en El Histórico por 82 a 81. Además, Pacífico había vapuleado 93 a 61 a Petrolero, que perdió los nueve que jugó.

Se viene un partidazo

Español y Pérfora se cruzarán el jueves 30, a las 21, en El Templo de Plottier. Antes se verán las caras Club Plottier (13) vs. Pacífico (12), martes a las 21 en El Histórico; e Independiente (14) vs. Petrolero (9), miércoles a las 21:30 en La Caldera.

tabla liga federal (2)

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