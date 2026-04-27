Centro Español y Pérfora pelean por la punta en la Liga Federal de básquet

Esta semana continúa la acción por la fase regular de la Conferencia Sur en la tercera categoría a nivel nacional.

Se vienen las últimas cinco fechas de la fase regular en la Liga Federal de básquet . La Conferencia Sur tiene a Pérfora y Centro Español peleando por el primer lugar (récord 8-1), mientras que Independiente de Neuquén (6-2) aparece como escolta, en la previa a una nueva semana de acción.

El Verde tuvo que trabajar y mucho para ganarle el viernes pasado a Atlético Regina . Estuvo al frente en gran parte del partido de la mano de Julián Ruiz (13), el goleo de Nahuel Vicentín (19) y Sebastián Godoy Vega (13).

Sin embargo, el albo llegó a pasar al frente en el último parcial y casi lo gana en el final, con las bombas de Juan Manuel Borghese (20) y Franco Herbick (15).

En el suplementario, Santiago Candia (13) fue decisivo y Ruiz selló el triunfo en la línea de libres para que Pérfora siga arriba con el 91-89 final.

Por su parte, Centro Español perdió el primer cuarto ante Deportivo Roca, pero del segundo en adelante fue claro dominador.

Además de una defensa colectiva superior a la del rival, contó con otra gran noche de Emilio Santana, autor de 27 puntos.

Español vs Roca 11 basquet

Junto a Quimey Acosta y Juan Peral (15 cada uno) encabezaron el goleo del Torito ganador por 85 a 72. Los 23 de Agustín Montero no le alcanzaron en la visita, que sigue con récord negativo.

En los días previos, Club Plottier le ganó un partido caliente a Independiente en El Histórico por 82 a 81. Además, Pacífico había vapuleado 93 a 61 a Petrolero, que perdió los nueve que jugó.

Se viene un partidazo

Español y Pérfora se cruzarán el jueves 30, a las 21, en El Templo de Plottier. Antes se verán las caras Club Plottier (13) vs. Pacífico (12), martes a las 21 en El Histórico; e Independiente (14) vs. Petrolero (9), miércoles a las 21:30 en La Caldera.