Pérfora le ganó por 20 a Pacífico: así está la tabla de la Liga Federal de básquet

El Verde se impuso en casa, en el comienzo de la segunda vuelta de la fase regular. Hay dos punteros en la Conferencia Sur.

Con la victoria de Pérfora sobre Pacífico , por 97 a 77, se cerró la octava fecha de la Conferencia Sur , en la Liga Federal de básquet . El Verde trepó nuevamente a lo más alto de la tabla, lugar que comparte con Centro Español de Plottier. Independiente de Neuquén aparece como escolta y el recién ascendido Club Plottier se consolida en el cuarto lugar.

El triunfo del Verde, el lunes por la noche en Plaza Huincul, le permitió a los dirigidos por Fernando Claris ratificar su condición dominante. La superioridad se dio de principio a fin con parciales 27-19, 51-33 y 72-55 para llegar a los 20 puntos de diferencia en el final.

En una actuación sólida desde lo colectivo, se destacaron Nahuel Vicentín , con 24 puntos, acompañado por Pedro Emilio con 16 y Lucas Mohnen (15). En la visita, Emiliano Sánchez anotó 24, mientras que Marco Roumec sumó 13.

El resultado no deja de ser llamativo, ya que después de jugar una final muy apretada en el último Pre Federal, donde ganó Pacífico 3-2, ahora Pérfora se quedó con los dos encuentros entre sí en la Liga.

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El Verde comparte la punta con el Torito, que el domingo se impuso a Atlético Regina con tres cuartos muy sólidos. Pese a sufrir la lesión de Luciano García, quien padeció una fuerte distensión, la visita sacó diferencias desde el inicio del segundo parcial en adelante.

Quimey Acosta (18 y 8 rebotes) primero y Facundo Ramadori (20 y rebotes) después, fueron determinantes en ataque. Hubo buenos aportes de Emilio Santana (11 y 10 rebotes), Manuel Caratino (12 y 8) y Juan Peral (10 puntos). Sobre todo en el segundo tiempo, el equipo de Mauricio Santángelo muy fue superior y por eso selló el 91 a 63 final.

No alcanzaron los 16 de Martín Fagotti en el local.

El sábado, Club Plottier le ganó por la mínima a Independiente de Neuquén en un partido cambiante que tuvo final caliente en "El Histórico". Fue 82 a 81 para los locales con Ángelo Sasso (23) y Leandro Tapia (21) como figuras. El goleador de la noche fue David Oviedo con otra gran actuación de 29 puntos.

Esa victoria le permite a Plottier consolidarse en el cuarto lugar, detrás de los líderes y a un triunfo del Rojo.

Cómo sigue la fase regular

La octava fecha fue el arranque de la segunda vuelta en la fase regular. A cada equipo le quedan seis encuentros por disputar en esta etapa.

Este miércoles, Pacífico será local del colista Petrolero desde las 21:30, mientras que el viernes a las 21 Atlético Regina recibirá Pérfora y Centro Español hará lo propio con Deportivo Roca media hora más tarde.

tabla liga federal de básquet

Entrega de aportes del gobierno provincial

El lunes reciente, el gobierno provincial entregó formalmente los 35 millones de pesos a cada equipo participante en la Liga Federal como aporte para afrontar los gastos que implica participar del certamen nacional.

A cambio, jugadores de la primera de cada club darán clínicas organizadas por la provincia en diferentes barrios de las ciudades neuquinas.

Este aporte implica entre un 20% y un 30% del presupuesto que cada institución necesita para completar la fase regular del torneo.