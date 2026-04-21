De Villa La Angostura a los Alpes italianos: el DT neuquino que sueña en grande

Martín Hermosilla fue jugador y ahora se abre paso como técnico en el fútbol del Viejo Continente.

Martín junto a Francesco Totti, capitán histórico de la Roma y campeón del mundo con Italia en 2006.

El camino no fue lineal, pero sí tuvo un objetivo claro: desde las montañas del sur argentino pasando por las sierras de Córdoba hasta los Alpes italianos, Martín Hermosilla construyó una carrera que hoy lo encuentra dirigiendo y formando en Europa con una idea bien marcada. Nacido en Villa La Angostura, su historia futbolera empezó temprano.

"Me fui a los 11 o 12 años para hacer inferiores en Córdoba. Después tuve un paso cerca de Santa Fe, en San Francisco, y volví de nuevo a Córdoba", repasó a LMNeuquén.

Como muchos, primero fue jugador y luego de esa etapa no se desprendió del deporte: continuó desde la línea de cal cuando colgó los botines. "Una vez que dejé el fútbol, empecé a dirigir, a estudiar, a capacitarme. Hice el curso en la Escuela de Técnicos de Rosario, pero ya estaba trabajando en el ambiente. Empecé en inferiores en Córdoba Capital", contó.

El crecimiento fue constante: fue coordinador, formador y también emprendedor dentro del fútbol. Pasó por la coordinación en el Club Escuela Presidente Roca y luego fundó el Club Integral. "Creamos nuestro propio club hace cinco años con un colega. Hicimos la estructura, la personería jurídica, todo desde cero. Hoy el club sigue vigente en Córdoba", comentó.

Incluso, para sostener su desarrollo profesional, generó sus propios espacios necesarios para poder alcanzar la licencia profesional. "Para poder estudiar y trabajar del fútbol, creé un torneo amateur con 80 equipos —femenino, masculino y mixto—. Eso me permitió dedicarme a mi profesión", sostuvo.

El salto a Europa

El salto llegó cuando decidió ir por más, cuando las oportunidades apuntadas por él parecían no darse en Córdoba o dentro del país. La oportunidad llegó en el viejo continente.

"Estaba esperando una posibilidad más grande. Al no darse en Córdoba y con ganas de crecer, tomé la decisión de probar. LinkedIn me ayudó muchísimo. Con el currículum y la experiencia pude llegar a Italia", contó.

martín hermosilla batistuta Junto a Gabriel Omar Batistuta, uno de los tantos que visita el lugar como turista.

Hoy, Hermosilla vive y trabaja en Ortisei Val Gardena, uno de los puntos turísticos más importantes de Europa, donde dirige en un club local con contrato hasta junio de 2027.

"Estoy dirigiendo en Italia, con otro idioma, y es una experiencia muy linda. El primer año estuve en inferiores y ahora soy director técnico y coordinador técnico, encargado de la metodología", explicó.

Su especialidad no es casual dentro de la institución y los objetivos de su trabajo son claros. "En lo que más me especializo es en la metodología dentro de los clubes: dar herramientas a los profes, capacitarlos y generar una identidad en divisiones inferiores. El objetivo es poder sacar un lineamiento y bajarlo a los entrenadores para que los objetivos institucionales se cumplan", aseguró.

En ese proceso, también busca aportar una mirada distinta a la de su país de origen. "Cada club tiene su idiosincrasia, pero desde afuera uno le aporta el fútbol argentino, que es un valor agregado", asumió.

martín hermosilla DT

Adaptarse y crecer

El desembarco en Europa no fue sencillo por los horarios, el clima, el idioma y el fútbol mismo. "El trato al inicio es difícil. Empecé con un nivel bajo de italiano y acá también se habla alemán. Pero fueron muy abiertos, desde el presidente hasta la comisión", comentó.

Las condiciones de trabajo, sin embargo, marcan una gran diferencia y no hay comparación. "Entrenás con los mejores elementos. Pedís algo y lo tenés. Hay un equipo de trabajo que te hace todo más fácil", reconoció.

Desde lo futbolístico, también encontró contrastes. Los europeos tienen las condiciones tácticas y técnicas, pero hay algo que cuesta encontrar dentro de tanto orden. "Técnicamente son muy buenos, pero falta esa picardía del jugador creativo. Para eso estoy: para intentar hacer un poco de caos en tanto orden", afirmó.

martín hermosilla

Un camino que recién empieza

Con experiencia en clubes como Belgrano, Crecer de San Francisco y la Liga Cordobesa, Hermosilla sigue proyectando su carrera. "Vine para perfeccionar idiomas: italiano e inglés. La idea es seguir creciendo. Después de este proceso puede surgir la posibilidad de continuar en Italia, pero también en Sudamérica o España", comentó.

El objetivo final está claro: aprovechar al máximo la oportunidad en Italia, seguir en el viejo continente y aguardar por una oportunidad en Sudamérica. "Tengo pensado terminar mi trabajo acá y dar el salto al fútbol profesional. La idea también está en continuar en Sudamérica o España —en cualquier otro país— pero seguir con la carrera profesional", mencionó.

Desde Villa La Angostura hasta los Alpes, su historia es la de un entrenador que entendió que el fútbol no solo se juega: también se construye.