Insólito: los errados de Cristiano Ronaldo en el amistoso ante Nigeria

En la previa del Mundial 2026, el delantero luso del Al-Nassr mostró un flojo rendimiento al desperdiciar numerosas situaciones.

El reconocido delantero portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un partido llamativo en un amistoso en el que su seleccionado superó a Nigeria por 2-1, al mostrarse muy errático.

El experimentado atacante no pudo concretar en dos oportunidades en las que quedó mano a mano con el guardameta rival, además de un cabezazo en el que erró el cálculo y terminó pasando lejos de la pelota.

El delantero de 41 años, con actualidad en Al-Nassr de Arabia Saudita, se dispone a jugar su sexto Mundial : luego de un cuarto lugar en Alemania 2006 , el portugués nunca volvió a disputar los siete partidos y solo alcanzó los cuartos de final en Qatar 2022 .

El exjugador del Real Madrid y el Manchester United Cristiano Ronaldo fue titular en el amistoso internacional que jugó este miércoles la Selección de Portugal, en el que se enfrentaron a Nigeria en el día previo a la inauguración del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

A pesar de ser el máximo goleador histórico del seleccionado con 143 goles, casi 100 más que su principal competidor, Ronaldo no convierte con el combinado portugués desde octubre de 2025, cuando marcó un doblete ante Hungría en las eliminatorias de la UEFA, y tuvo errores muy llamativos en el último partido preparativo.

El primero de ellos llegó a los ocho minutos de la primera parte, cuando el carrilero derecho Nelson Semedo avanzó por la banda y puso un buen centro buscapié que lo hizo recibir libre de marca y dentro del área rival, aunque el disparo de “CR7” se fue ancho por el poste derecho del arquero Maduka Okoye.

Cuando ya iban 42 minutos del primer tiempo, el histórico número “7” portugués quedó retratado al ser buscado por el mediocampista Bruno Fernandes, que levantó un centro pinchado al área chica, pero Ronaldo no pudo cabecearlo: erró el cálculo y, como le quedó la pelota demasiado alta, hizo el gesto del remate de cabeza mientras el balón lo pasaba por encima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064808335900135696&partner=&hide_thread=false POR NADA... Cristiano Ronaldo no llegó a meter el cabezazo por poco y no le gustó nada.



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Ya en la segunda mitad, a los siete minutos, un nuevo centro buscapié lo hizo recibir desmarcado en el área rival. Su remate fue de zurda, su pierna menos hábil, y desde el punto del penal, aunque sorprendió a propios y ajenos al enganchar muy mal la pelota, que salió demasiado alta y desviada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2064815880576401885&partner=&hide_thread=false ¿CR7, SOS VOS? INCREÍBLE la chance que desperdició Cristiano Ronaldo vs. Nigeria. ¿DÓNDE LA TIRÓ?



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El atacante de 41 años fue reemplazado a los 20 minutos del segundo tiempo para darle el lugar al delantero Gonçalo Ramos y, con el posterior gol del extremo Francisco Conceição, Portugal sentenció el triunfo por 2-1 en la previa del inicio del Mundial 2026.

Su debut en la Copa del Mundo será el próximo miércoles 17 de junio ante la República Democrática del Congo, a las 14:00 (horario argentino).

Cristiano Ronaldo, ante su último Mundial

En lo que será el último Mundial en la carrera de Cristiano Ronaldo, Portugal afrontará el Grupo K de la Copa del Mundo con la ilusión de ser uno de los favoritos y llegar a la final por primera vez en su historia.

El elenco europeo tendrá, a priori, uno de los grupos más accesibles del torneo mundialista, aunque competirá con Colombia por el primer puesto, mientras que República Democrática del Congo, quien supo competir como Zaire hace 50 años, y Uzbekistán, debutante absoluto, buscarán dejar su huella.

Después de cinco mundiales, Ronaldo, junto a un equipo que conquistó la UEFA Nations League, buscará llegar al partido definitorio por primera vez en su historia. El máximo goleador de Portugal, con 140 goles, solo pudo alcanzar las semifinales en el Mundial de Alemania 2006, el primero del delantero, en donde cayó ante la Francia de Zinedine Zidane, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.