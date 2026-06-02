Polémica por el proyecto de restauración del histórico puente del río Correntoso

Se trata de un puente que fue construido en 1938. El comunicado se respalda en ordenanzas municipales.

Vecinos reclaman por el proyecto de reconstrucción del histórico puente peatonal de Villa La Angostura. Foto: Diario Andino.

La presentación del proyecto para construir un nuevo puente peatonal sobre el río Correntoso generó una fuerte reacción de vecinos e integrantes de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico de Villa La Angostura , quienes expresaron públicamente su rechazo al diseño propuesto y solicitaron al intendente Javier Murer la suspensión inmediata de cualquier trámite vinculado a su aprobación o ejecución.

Los cuestionamientos se centran en la preservación de un sitio considerado parte fundamental de la identidad histórica de la localidad. Para los firmantes, el nuevo diseño responde a criterios arquitectónicos contemporáneos que resultarían incompatibles con el paisaje y la memoria colectiva asociada al puente histórico construido por la Administración de Parques Nacionales en 1938.

En una nota dirigida al Ejecutivo municipal citada por La Angostura Digital, los vecinos reclamaron la publicación completa de toda la documentación vinculada al proyecto, incluyendo la memoria descriptiva, renders, estudios de impacto ambiental y paisajístico, informes estructurales y dictámenes patrimoniales.

Además, solicitaron la intervención obligatoria de la Comisión de Protección del Patrimonio Histórico Cultural y la convocatoria a una audiencia pública que garantice una participación real de la comunidad.

Puente peatonal histórico Villa La Angostura

Un puente con casi nueve décadas de historia

El puente sobre el río Correntoso forma parte de una de las postales más reconocidas de Villa La Angostura y de toda la región andino-patagónica. Su origen se remonta a 1938, cuando fue construido por la Administración de Parques Nacionales en el marco de las obras de infraestructura impulsadas para consolidar el desarrollo turístico de la zona.

Más allá de su función de conexión peatonal, el puente se transformó con el paso de los años en un ícono histórico y cultural. Su imagen quedó asociada al paisaje del río más corto del mundo, al bosque circundante y al entorno natural que caracteriza a uno de los sectores más visitados por residentes y turistas.

"Es en Villa La Angostura, puente chico de Correntoso", escribió una de sus seguidoras en esta postal. "Es en Villa La Angostura, puente chico de Correntoso", escribió una de sus seguidoras en esta postal.

Los vecinos sostienen que la importancia patrimonial del lugar no reside únicamente en la estructura física del puente, sino en el conjunto integrado por el paisaje, el perfil visual tradicional del río, el bosque nativo y la memoria histórica vinculada al sitio.

Críticas por el estado del puente histórico

En el documento también cuestionaron la falta de acciones para recuperar la estructura original. Recordaron que durante el invierno de 2023 el entonces intendente Fabio Stefani dispuso el desarme y clausura del puente histórico argumentando razones de seguridad.

Según señalaron, desde entonces transcurrieron más de tres años sin que se concretara una solución definitiva. "La desidia es total", expresaron los firmantes, quienes consideran que el deterioro y la falta de restauración del puente histórico no justifican la construcción de una nueva estructura que modifique la identidad visual del lugar.

puente peatonal del Río Correntoso.jpg

Área protegida y patrimonio cultural

Los vecinos fundamentaron su reclamo en la normativa municipal vigente. Recordaron que la Ordenanza 1467/04 declara a la Municipalidad protectora del patrimonio histórico y cultural local, estableciendo que toda intervención debe respetar la autenticidad histórica y la armonía paisajística de los bienes protegidos.

Asimismo, destacaron que la Ordenanza 1520/04 incorporó a la zona del río Correntoso dentro de las áreas protegidas municipales, otorgándole una doble protección legal por su valor ambiental, paisajístico e histórico.

De acuerdo con los firmantes, cualquier proyecto de intervención debería contar previamente con planes de manejo, programas de conservación, estudios de impacto ambiental y mecanismos de participación ciudadana, requisitos que afirman- no fueron informados públicamente hasta el momento.

Pedido de reformulación

Frente a este escenario, solicitaron tanto al Ejecutivo municipal como al Concejo Deliberante que el proyecto sea reformulado bajo criterios estrictos de preservación histórica, ambiental y paisajística.

"Villa La Angostura no puede resignar su patrimonio histórico, natural y cultural mediante intervenciones que alteren irreversiblemente su identidad histórica y paisajística", sostuvieron.

El debate sobre el futuro del puente del río Correntoso reabre así una discusión que trasciende una obra de infraestructura. Para muchos vecinos, se trata de definir cómo preservar uno de los lugares más representativos de la historia local, cuya imagen forma parte del legado que Parques Nacionales comenzó a construir hace casi 90 años y que aún hoy constituye uno de los símbolos más reconocibles de Villa La Angostura.