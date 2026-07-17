Así quedó registrado el autor del robo millonario en un restaurante mientras afuera festejaban un triunfo de la Scaloneta

El hecho tuvo lugar a última hora del sábado cuando la gente estaba en la calle en pleno festejo por el pase a semifinal de la Selección Argentina.

Policías levantan huellas tras el robo en una parrilla de Villa La Angostura.

La Policía de la Provincia de Neuquén investiga el robo a un restaurante en pleno centro de Villa La Angostura en la noche del último sábado, cuando gran parte de la población todavía festejaba el triunfo de la Selección Argentina 3 a 1 a Suiza por los cuartos del final del Mundial 2026.

El local afectado fue un restaurante ubicado en Avenida Arrayanes 167, distante a una cuadra y media del ACA, punto neurálgico de esa localidad cordillerana. Ocurrió ni bien terminó el partido cuando cientos de vecinos, como en todo el país, salieron a la calle a festejar sobre Arrayanes.

El comisario Inspector Miguel Ángel Poblete , Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, relató a LM Neuquén , que fue minutos antes de la medianoche del sábado cuando el personal de la Brigada de Investigaciones fue convocado por un hecho delictivo que acababa de acontecer en el restaurante “Renacer” de esa localidad.

Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Analizan cámaras y huellas

El personal ni bien llegó al lugar, realizó las pericias correspondientes. El comisario indicó que los efectivos procedieron a realizar tareas de campo en el lugar del hecho. “Procedieron a recabar las imágenes de las cámaras de seguridad y también a levantar huellas dactilares, espacialmente, sobre una caja metálica”, agregó.

Otro dato que servirá para esclarecer el robo será el hallazgo de unas prendas que habría sido dejadas por el presunto autor.

El personal continúa con las tareas de investigación, se esperan los resultados de los datos cotejados y una vez que esté identificado el autor se pedirá el allanamiento.

En las imágenes de una de las cámaras de seguridad, que se está analizando, se observa a un joven que tras ingresar al local manipula una caja metálica que sería donde el comerciante había dejado guardada la recaudación del día.

El propietario del restaurante confirmó al portal La Angostura Digital que el ladrón le habría robado unos 16 millones de pesos.

Además, relató que el delincuente ingresó por un patio trasero, luego rompió un vidrio por donde entró a la cocina del restaurante. Buscó objetos de valor, agarró unas botellas de whisky importado y la recaudación que estaba en la caja metálica.