Mundial 2026 en VIVO | Argentina vs. Suiza: la selección quiere meterse en la semifinal

La Argentina de Lionel Messi quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello deberá vencer esta noche a Suiza en lo que será el último partido de los cuartos de final. En la próxima ronda ya esperan España y Francia, que se enfrentarán el martes. Hoy también, Inglaterra y Noruega buscarán el pase a semis.
Cuti Romero habló antes del partido
El defensor aseguró que el conjunto suizo “dominó todo el partido” ante Colombia en los octavos de final y advirtió que “están siendo todos partidos muy duros”, además de que los europeos tienen “jugadores muy importantes”, aunque están “preparados” para el partido.
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