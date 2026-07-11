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en vivo SCALONETA LA MAÑANA | NEUQUEN - 11 de julio de 2026 - 12:06

Mundial 2026 en VIVO | Argentina vs. Suiza: la selección quiere meterse en la semifinal

La selección Argentina juega esta noche y buscará seguir el camino en la defensa del título. Alineaciones, horario y todo lo que tenés que saber.

La selección Argentina de Messi enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

La selección Argentina de Messi enfrenta a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

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La Argentina de Lionel Messi quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello deberá vencer esta noche a Suiza en lo que será el último partido de los cuartos de final. En la próxima ronda ya esperan España y Francia, que se enfrentarán el martes. Hoy también, Inglaterra y Noruega buscarán el pase a semis.

La albiceleste viene de dos partidos muy sufridos, ambos con idéntico resultado: 3 a 2. Ante Cabo Verde en 16vos tuvo que ir al alargue, mientras que con Egipto la remontada épica, tras ir perdiendo 2 a 0, fue sobre el final de los 90 reglamentarios.

Por su lado, los helvéticos, vienen de eliminar en 16vos de final a Argelia 2 a 0 y en 8vos de final a Colombia por penales, tras igualar 0 a 0. Ahora busca hacer historia metiéndose entre los cuatro mejores ante los campeones del Mundo.

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Cuti Romero habló antes del partido

El defensor aseguró que el conjunto suizo “dominó todo el partido” ante Colombia en los octavos de final y advirtió que “están siendo todos partidos muy duros”, además de que los europeos tienen “jugadores muy importantes”, aunque están “preparados” para el partido.

Las posibles formaciones de la Selección Argentina y Suiza

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Selección de Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.

Horario, lugar y transmisión

El encuentro será a partir de las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con capacidad para 70 mil espectadores. El árbitro designado es el portugués Joao Pinheiro.

El partido se podrá ver en Argentina por la TV Pública, TyC Sports, DSports, Telefe y Disney+ Premium.

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