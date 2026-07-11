Inglaterra y Noruega, Kane y Haaland en buscan de las semifinales del Mundial 2026: hora, formaciones y TV

Se enfrentan este sábado por los cuartos de final, en la previa del partido de Argentina con Suiza.

Inglaterra y Noruega se enfrentan este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra y Noruega se enfrentarán este sábado por los cuartos de final del Mundial 2026 , con el objetivo de conseguir un lugar entre los cuatro mejores seleccionados del certamen. Además del atractivo que representa la instancia decisiva, el encuentro tendrá un duelo estelar entre los goleadores Harry Kane y Erling Haaland.

El partido se disputará desde las 18 (hora de Argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami, con capacidad para 65 mil personas. Será dirigido por el árbitro francés Clément Turpin y podrá verse a través de Paramount+ y DSports.

El seleccionado inglés alcanzó los cuartos de final luego de imponerse por 3-2 sobre México en un encuentro en el que debió sostener la ventaja durante buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos.

En la instancia anterior había derrotado con dificultad por 2-1 a la República Democrática del Congo. Durante la fase de grupos, Inglaterra venció 4-2 a Croacia y 2-0 a Panamá, además de empatar sin goles frente a Ghana.

Noruega, la revelación del Mundial

Noruega se convirtió en una de las sorpresas del torneo al alcanzar los cuartos de final en su primera participación mundialista desde Francia 1998.

En la fase de grupos goleó 4-1 a Irak, superó 3-2 a Senegal y cayó 4-1 ante Francia, aunque en ese compromiso presentó una formación alternativa. Luego eliminó por 2-1 a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final y dio uno de los grandes golpes del campeonato al vencer por el mismo resultado a Brasil en octavos, provocando la eliminación más temprana del seleccionado brasileño en 36 años.

Kane y Haaland animan la pelea por la Bota de Oro

El partido también tendrá un atractivo especial por la lucha entre Harry Kane y Erling Haaland en la tabla de goleadores del Mundial.

El delantero noruego suma siete tantos y ocupa el tercer lugar, solo por detrás del argentino Lionel Messi y del francés Kylian Mbappé, ambos con ocho conquistas. Kane, por su parte, acumula seis goles y buscará acercarse a los máximos artilleros del torneo mientras intenta conducir a Inglaterra a las semifinales.

Las probables formaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Noruega: Ørjan Nyland; Kristoffer Ajer, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe o Leo Østigård; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

A la noche: Argentina y Suiza por un lugar en las semis

La Argentina de Lionel Messi quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello deberá vencer esta noche a Suiza en lo que será el último partido de los cuartos de final. En la próxima ronda ya esperan España y Francia que se enfrentarán el martes.

La albiceleste viene de dos partidos muy sufridos, ambos con idéntico resultado: 3 a 2. Ante Cabo Verde en 16vos tuvo que ir al alargue, mientras que con Egipto la remontada épica, tras ir perdiendo 2 a 0, fue sobre el final de los 90 reglamentarios.

Por su lado, los helvéticos, vienen de eliminar en 16vos de final a Argelia 2 a 0 y en 8vos de final a Colombia por penales, tras igualar 0 a 0. Ahora busca hacer historia metiéndose entre los cuatro mejores ante los campeones del Mundo.