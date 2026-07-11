Mundial 2026 en VIVO | Argentina vs. Suiza: la selección quiere meterse en la semifinal

La Argentina de Lionel Messi quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello deberá vencer esta noche a Suiza en lo que será el último partido de los cuartos de final. En la próxima ronda ya esperan España y Francia que se enfrentarán el martes. Hoy también, Inglaterra y Noruega buscarán el pase a semis.
Las posibles formaciones de la Selección Argentina y Suiza
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina o Gonzalo Montiel; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Selección de Suiza: Gregor Kobel; Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Denis Zakaria, Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Ruben Vargas, Breel Embolo y Dan Ndoye. DT: Murat Yakin.
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