El técnico de Suiza confirmó la baja de una de sus máximas figuras para enfrentar a Argentina

El jugador no estará disponible para jugar la última llave de los cuartos de final del Mundial 2026.

En la víspera del duelo de cuartos de final del Mundial 2026 , que medirá a Suiza y Argentina , el entrenador Murat Yakin y el capitán Granit Xhaka hablaron ante los medios para analizar el trascendental encuentro.

La noticia más relevante que dejó la conferencia fue la confirmación de una ausencia de peso en el conjunto europeo: Johan Manzambi, una de las piezas clave del esquema helvético, no estará disponible para el cruce.

"Lamentablemente, Johan no podrá jugar mañana. Intentamos todo lo posible, pero los médicos no dieron el visto bueno", expresó Yakin con tono resignado, al tiempo que despejó cualquier duda sobre la presencia del jugador.

¡BAJA CONFIRMADA EN SUIZA! El DT Murat Yakin anunció en conferencia de prensa, que Johan Manzambi no podrá jugar contra Argentina.



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Más allá de esa pérdida, el técnico puso el foco en el potencial ofensivo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, con especial atención en la figura de Lionel Messi.

"Existen múltiples alternativas, solo hay que dar con la correcta... Vamos a tener que presionar a los generadores de juego y trabajar intensamente, eso es indiscutible", sostuvo. Y agregó, en una línea elogiosa pero realista: "Argentina impone un ritmo exigente. Hay inteligencia en su juego, pero también contundencia y entrega. Nuestra misión será hacerles frente y resolverlo dentro del terreno de juego".

Por su parte, Xhaka se mostró confiado en las posibilidades de su equipo y también se refirió al astro rosarino. "Debemos ser astutos, permanecer juntos, cerrar los pasillos, pero además procurar quedarnos con la pelota el mayor tiempo posible. Si mostramos la actitud correcta, podemos complicarles las cosas", afirmó el volante.

El mediocampista del Bayer Leverkusen no ocultó el orgullo que implica esta instancia para su selección: "Jugar aquí con Suiza después de 72 años, y además contra los campeones del mundo, es un motivo de gran satisfacción. Llegamos con hambre de gloria y una preparación sólida".

Consultado específicamente sobre cómo detener a Messi, Xhaka fue sincero: "Resulta muy complicado anularlo durante los más de 90 minutos. La clave está en achicar los espacios. Queremos tener la iniciativa con el balón y desplegar nuestro propio fútbol".

Para cerrar, el capitán evocó el antecedente del Mundial de Brasil 2014, cuando ambos seleccionados se enfrentaron en los octavos de final. "Doce años después, volvemos a este escenario y vamos a buscar la victoria. La afición puede soñar, y los sueños, a veces, se cumplen", sentenció.

El once probable que pararía Yakin ante la Argentina

De acuerdo con lo trabajado en los ensayos tácticos, la formación inicial que Suiza podría presentar ante la Albiceleste sería la siguiente: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Remo Freuler; Fabian Rieder, Ardon Jashari, Dan Ndoye; y Breel Embolo como referencia ofensiva.

Historial

La albiceleste arrastra un historial positivo ante el conjunto rojo, aunque no jugaron en tantas ocasiones.

El historial total entre ambas selecciones es de siete partidos, con cinco victorias de Argentina y dos empates. Esos encuentros incluyen dos disputas en Mundiales, separadas por 48 años.

Los cuartos de final del Mundial 2026 serán el octavo enfrentamiento entre Argentina y Suiza, y el tercero de forma oficial, con dos antecedentes previos en la Copa del Mundo, en 1966 y 2014.

El primer partido fue el del Mundial 1966, por la fase de grupos: ambos compartieron la zona 2, y Argentina terminó ganando por 2-0 con goles de Luis Artime y Ermindo Onega.

La selección albiceleste clasificó como segunda de su grupo, por detrás de Alemania Federal, dejando afuera a España y Suiza, que no logró sumar puntos en el torneo. Argentina terminó cayendo 1-0 ante Inglaterra, en uno de los encuentros más polémicos en la historia del torneo, por la insólita expulsión de Antonio Rattín.

Tras esa primera disputa en el máximo torneo de selecciones, Argentina y Suiza jugaron cinco amistosos: en 1980 fue victoria 5-0 (goles de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, Diego Maradona, José Daniel Valencia y Daniel Passarella) y en 1984 ganó 2-0; luego siguieron dos empates en 1990 y 2007, mientras que el último triunfo en un partido fuera de competencia fue en 2012 por 3-1, con hat trick de Messi.

El antecedente más cercano: Brasil 2014

El último enfrentamiento entre ambos se dio en la Copa del Mundo de 2014, en Brasil, por los octavos de final de la competencia, con victoria por 1-0 en el alargue con gol de Ángel Di María. Los dirigidos por Alejandro Sabella llegaban con una gran fase de grupos, en la que habían derrotado a Bosnia, Irán y Nigeria, con un nivel impresionante de Lionel Messi.

El partido ante Suiza fue sumamente parejo, con pocas situaciones de gol. En el alargue, a los 118 minutos, Rodrigo Palacio recuperó una pelota en mitad de cancha, se la cedió a Messi, que tras esquivar una patada, abrió a la derecha para Di María, que definió cruzado para el 1-0 de Argentina. Este gol es recordado como uno de los más gritados en la historia de la selección.