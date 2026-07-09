La inédita decisión que podría tomar Scaloni por cuarta vez en su ciclo

El entrenador de la selección argentina debe definir el once titular que enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial.

La selección argentina enfrentará este sábado a las 22hs a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 , y el entrenador Lionel Scaloni analiza el equipo que empezará el partido, y podría tomar la inédita decisión de repetir el once titular por cuarta vez en su ciclo.

Aunque todavía resta el entrenamiento de mañana , en el que el cuerpo técnico tendrá que analizar algunas situaciones particulares, pero se inclinaría por iniciar con el mismo equipo que venció a Egipto en la histórica remontada en los octavos de final.

En la victoria de Argentina ante Egipto hubo dos ingresos que cambiaron la dinámica del partido: el de Nicolás González y el de Lautaro Martínez . Ambos jugadores pueden ser los que esté pensando Scaloni para variar contra Suiza.

Pero según la información de los periodistas que cubren a la selección en Estados Unidos, el entrenador podría repetir equipo por cuarta vez en su ciclo y por primera vez en este Mundial.

LA DECISIÓN QUE PODRÍA TOMAR SCALONI PARA EL PARTIDO ANTE SUIZA



Tras el entrenamiento de este jueves quedó la sensación de que el DT pondría a los mismos que le ganaron el agónico partido ante Egipto



@hernanclaus - enviado Olé pic.twitter.com/xJ6mEV7FZ2 — Diario Olé (@DiarioOle) July 9, 2026

En el ciclo de Scaloni, que arrancó post Mundial 2018 con una importante renovación, la primera vez que el oriundo de Pujato repitió el mismo once titular en dos partidos consecutivos fue en la Copa América 2019, en los cuartos de final contra Venezuela y en la semifinal ante Brasil, donde quedó eliminado.

La segunda vez fue en amistosos posteriores a levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022: la selección jugó ante Panamá y Curazao con los mismos once jugadores iniciando ambos encuentros.

La última vez fue en la Copa América 2024, cuando Scaloni paró un equipo en la semifinal ante Canadá (donde ganó por 2-0) y lo repitió en la final contra Colombia, donde terminó levantando el título con un gol de Lautaro Martínez en el alargue. Esta fue la tercera vez, con ya más de cien partidos como entrenador, que tomó esa inédita decisión.

En este Mundial 2026, la selección todavía no repitió el mismo equipo en dos partidos consecutivos de los cinco que jugó: del debut ante Argelia al segundo encuentro contra Austria solo cambió al lateral derecho (Molina entró por Montiel). Con Jordania hizo una rotación al ya estar clasificado, y entre Cabo Verde y Egipto ingresaron Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Estamos a dos días de los Cuartos de Final de la Copa del Mundo.

La selección ya se entrenó hoy.

No hay indicios de muchos cambios en el equipo para jugar contra Suiza.

Tagliafico y Paredes se mantendrían en el once titular.

Las pruebas son el único entrenamiento que queda… pic.twitter.com/LllNCKkpbh — Gastón Edul (@gastonedul) July 9, 2026

La buena noticia que recibió Scaloni post partido con Egipto

La selección argentina recibió una buena noticia a horas de los cuartos de final del Mundial 2026. Cristian "Cuti" Romero, que terminó el partido ante Egipto con molestias físicas, solo sufrió un calambre en el gemelo izquierdo y no corre riesgo de perderse el cruce ante Suiza.

El defensor cordobés encendió una breve alarma tras la histórica remontada de Argentina, que pasó de perder 2-0 a ganar 3-2 con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. El central, autor del primer tanto albiceleste de cabeza, terminó el encuentro con la pierna cargada, teniendo que ser reemplazado por Nicolás Otamendi en los últimos minutos, aunque los estudios posteriores confirmaron que no hay lesión de gravedad.