La canción de Bonnie Tyler que inspiró un hit de cancha en Argentina y que ningún jugador quiere escuchar

"It's a Heartache" dio origen a uno de los cantos más emblemáticos de las hinchadas argentinas. Otro de sus temas fue cábala de Argentina en México 1986.

La muerte de Bonnie Tyler , una de las voces más reconocidas del pop y el rock de las décadas del 70 y 80, también despertó un recuerdo especial entre los hinchas del fútbol argentino. Es que uno de sus mayores éxitos, It's a Heartache, se convirtió con el paso de los años en la melodía de uno de los cánticos de cancha más populares del país: "Jugadores, la c.... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie".

Aunque muchos desconocen su origen, la melodía que suele bajar desde las tribunas en momentos de enojo con el equipo está inspirada en el tema que la artista galesa lanzó en 1978. La canción vendió más de seis millones de copias en todo el mundo y alcanzó el tercer puesto del ranking Billboard Hot 100 de Estados Unidos , antes de transformarse, décadas después, en un clásico de las canchas argentinas.

Está canción de cancha, se ha vuelto recurrente en los estadios de Argentina en momentos donde la hinchada no está conforme con el presente y desempeño de sus equipos. No suele utilizarse de manera liviana, normalmente se la escucha cuando ya existe cierto hartazgo por parte de los seguidores. En el último semestre fue entonada recurrentemente en el Monumental de River y la Bombonera de Boca.

Bonnie Tyler, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, murió este jueves a los 75 años en un hospital de Portugal, donde permanecía internada por una enfermedad. Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado en el que explicó que la cantante había sido sometida semanas atrás a una cirugía intestinal y que, tras la intervención, permanecía en coma inducido del que nunca logró recuperarse.

De "It's a Heartache" a "Total Eclipse of the Heart"

Nacida en Gales en 1951, Tyler comenzó su carrera artística a mediados de los años 70 y logró reconocimiento internacional gracias a su inconfundible voz ronca. Su gran salto llegó con It's a Heartache, pero el mayor éxito de su carrera fue Total Eclipse of the Heart, publicada en 1983 y convertida en una de las baladas más exitosas de todos los tiempos.

Tres años después de ese lanzamiento, durante el Mundial de México 1986, la Selección Argentina que conquistó el título con Diego Maradona adoptó Total Eclipse of the Heart como una de las canciones que sonaban habitualmente en el vestuario y durante las concentraciones, convirtiéndola en una de las bandas sonoras de aquella histórica campaña.

Murió la cantante Bonnie Tyler, intérprete de un clásico de la música de los ochenta

A lo largo de casi cinco décadas de trayectoria, Bonnie Tyler editó 18 álbumes de estudio, fue nominada en varias oportunidades a los premios Grammy y Brit Awards, y dejó otros éxitos como Holding Out for a Hero. En 2023 fue distinguida por el rey Carlos III como Miembro de la Orden del Imperio Británico (MBE) por su aporte a la música.

Hasta sus últimos meses continuó en actividad. Había lanzado recientemente el sencillo Only Love y tenía programadas presentaciones en Alemania, Austria y un festival de verano en Gran Bretaña antes de que su estado de salud se agravara.