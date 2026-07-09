El accidente de una tenista con una alcanzapelotas que preocupó a todos en Wimbledon.

Un llamativo incidente captó la atención de todos durante los cuartos de final de dobles femeninos en Wimbledon . Todo ocurrió cuando la neerlandesa Demi Schuurs chocó accidentalmente con una alcanzapelotas durante un punto decisivo, provocando la interrupción temporal del partido en la Cancha 3. La tenista necesitó atención médica tras el fuerte impacto, que también involucró a la joven colaboradora del torneo.

La secuencia se produjo con el marcador empatado 3-3 en el primer set, en un duelo que enfrentó a la dupla conformada por Schuurs y la australiana Ellen Perez contra la japonesa Shuko Aoyama y la taiwanesa Liang En-shuo . Schuurs avanzó rápidamente hacia el fondo de la pista para intentar devolver un golpe de derecha de sus rivales que amenazaba la línea. En ese desplazamiento, la jugadora de 32 años no advirtió la presencia de la alcanzapelotas, quien permanecía en su posición habitual junto a la pared.

El choque resultó inevitable y ambas cayeron al suelo. Testigos en la cancha y usuarios en redes sociales destacaron el fuerte golpe que sufrió Schuurs en la rodilla contra la superficie de hormigón.

El partido se detuvo de inmediato para permitir el ingreso del cuerpo médico del torneo. Una fisioterapeuta revisó la pierna y el brazo de Schuurs, quien permaneció sentada algunos minutos. Según confirmaron fuentes de la organización citadas por The Sun, la alcanzapelotas fue examinada en el lugar y no presentó lesiones de gravedad.

La curiosa jugada

Demi Schuurs, pese a mostrar señales claras de dolor, se reincorporó tras recibir asistencia y saludó a la asistente con un choque de manos. La reanudación del juego mostró a la neerlandesa y su pareja ganando el siguiente punto y manteniendo su servicio, aunque la secuencia pareció afectar el rendimiento del equipo. Finalmente, la dupla de Aoyama y Liang En-shuo se quedó con la victoria por un doble 6-4, asegurando el pase a semifinales. Schuurs ha sido cuartofinalista de Grand Slam en varias ocasiones y ocupó el séptimo puesto del ranking de dobles femeninos en 2018; actualmente se encuentra en el puesto número 23.

El incidente no solo generó preocupación en la cancha, sino también repercusión en redes sociales. Tras el partido, Schuurs compartió en su historia de Instagram un video del momento del choque, acompañado de dos emojis tristes. Ninguna de las protagonistas brindó declaraciones públicas adicionales luego del encuentro.

Feo accidente



Demi Schuurs chocó con una atajadora durante el dobles de #Wimbledon y las dos cayeron al suelo pic.twitter.com/7RB1MY4x2O — Iván Aguilar (@ivabianconero) July 8, 2026

La especialista en dobles neerlandesa consolida su estatus de élite en el circuito de la WTA Official con una destacada trayectoria de 21 títulos de dobles en su carrera y un récord histórico de 442 victorias frente a 261 derrotas. La jugadora atraviesa una sólida temporada 2026 en la que ostenta el puesto número 23 del ranking de dobles. A lo largo de este año, Schuurs mantiene un registro de 20 partidos ganados y 14 perdidos, impulsada por su reciente llegada a la final del Bad Homburg Open y los cuartos de final en Wimbledon.

La alcanzapelotas, por su parte, pudo retirarse de la cancha por sus propios medios. Las semifinales quedaron emparejadas y se jugarán el 10 de julio. La dupla Aoyama y Liang En-shuo se enfrentarán a la canadiense Gabriela Dabrowski y la brasileña Luisa Stefani.