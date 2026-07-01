La tenista era la última representante en competencia de los principales cuadros de singles del torneo.

Solana Sierra estuvo al borde de la épica y ya no quedan argentinos en Wimbledon.

El sueño de la mejor raqueta argentina del ranking femenino, Solana Sierra , en el All England Club estuvo a un solo juego de hacerse realidad. La joven marplatense que venía mostrando un tenis de alto vuelo, se encontró frente a frente con Coco Gauff , la séptima del mundo y candidata al título, en un duelo que quedará grabado como uno de los más dramáticos de esta edición de Wimbledon 2026 .

Fue 6-3, 3-6 y 7-6 (10-7 en super-tiebreak) para la estadounidense en dos horas y nueve minutos de juego. El partido se desarrolló bajo una paridad absoluta que obligó a definir el destino en tiebreak final. Sin embargo, Gauff hizo valer su jerarquía y experiencia en escenarios de Grand Slam para quedarse con el juego.

De hecho, la marplatense llegó a servir 5-4 en el set final y estuvo arriba 7-4 en el match-tiebreak pero la estadounidense ganó los últimos 6 puntos del match. Para Sierra, esta derrota se traduce en una caída en el ranking WTA, que pasará del puesto 56° al 82°, ya que defendía octavos de final. Más allá del impacto matemático, lo que dejó la jornada fue la confirmación de que la argentina está lista para competir de igual a igual contra las mejores tenistas del circuito WTA.

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Es que si bien Wimbledon es un karma para Coco Gauff (nunca superó los octavos de final), no deja de ser una Top 10 (hoy N°7) y de las jugadoras más consistentes del circuito y que nunca hay que descartar del lote de candidatas cuándo de los Grand Slams se habla.

Djokovic eliminó a Tsitsipas en sets corridos

Novak Djokovic (7° del ranking ATP) sueña con volver a coronarse en Wimbledon este año. En la segunda ronda del Grand Slam británico, Nole derrotó al griego Stefanos Tsitsipas (87°) por 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y cuarenta minutos de juego.

En el primer set la clave estuvo en el servicio del serbio. Con un alto porcentaje de primeros saques (77% y un 85% de puntos ganados), y un quiebre tempranero, le dio pocas posibilidades al griego de recuperarse en el marcador en el último turno de la cancha central del All England Club.

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En el segundo, se mantuvo una completa paridad hasta el 4 a 4. Allí, el nacido en Belgrado, de 39 años, logró quebrar para colocarse 5 a 4. Posteriormente, no tuvo ningún inconveniente para cerrarlo por 6 a 4 y colocarse doble set arriba frente al ateniense, de 27 y verdugo del francés Hugo Gaston (118°) por 6-1, 6-4 y 6-2 en el debut

En el tercero, la superioridad del exlíder de la clasificación masculina fue prácticamente absoluta. Con un nivel superlativo dominó ampliamente a aquel que cortó definitivamente el vínculo laboral con su padre, Apostolos Tsitsipas, que ya nada podía hacer para mantenerse competitivo en el encuentro.

En Grand Slam, el récord del balcánico es de 406-57, mientras que en el major británico de 104-13. En lo que va del 2026, acumula 12 victorias y cuatro derrotas. En la próxima ronda se medirá frente al francés Arthur Rinderknech (28°), quien viene de superar al estadounidense Martin Damm (106°) en sets corridos, en lo que será el primer duelo entre ambos.