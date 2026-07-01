Saldo negativo para los neuquinos en los playoffs de la Liga Federal de básquet

El único que pudo ganar fue el club Pacífico, mientras que los otros tres representantes provinciales cayeron.

Con la derrota de Independiente de Neuquén ante Regatas de San Nicolás , se ratificó el saldo negativo para los equipos neuquinos, en el comienzo de los playoffs interconferencia de la Liga Federal de básquet . La caída del Rojo se sumó a las de Centro Español y Pérfora , que habían corrido la misma suerte el domingo. Ese día, el único de los cuatro representantes provinciales que quedan en carrera y pudo ganar es el Club Pacífico .

El Rojo pagó caro el mal comienzo en San Nicolás, ya que con un parcial de 11-0 el local se puso arriba rápidamente. A partir de esa diferencia, Regatas se mostró siempre más cómodo. Los intentos de Joaquín Marcón , el goleador con 19 para la visita, apenas maquillaron las distancias.

Cada vez que Independiente buscó acercarse, las respuestas fueron contundentes. Ya sea en el perímetro o la pintura, la efectividad local fue notable con Benjamín Levato como figura, con 26 unidades. También fueron importantes Omar Cantón (17), Nicolás Ferreyra (15) y Jonathan Basualdo (12).

Los parciales fueron 22-13, 44-27 y 59-43, hasta el 81 a 68 final. La serie quedó 1-0 para Regatas y continuará el sábado en La Caldera, donde si gana Independiente, se disputaría un decisivo tercer juego al día siguiente.

Club Pacífico viaja con ventaja

La buena noticia para el básquet neuquino la dio el Deca, que marcó claras diferencias en casa frente a un equipo de jerarquía como Belgrano de San Nicolás.

Fue 84 a 64, dominando todos los rubros del juego en diferentes medidas y un buen reparto de goleo.

Matías Stanic encabezó la ofensiva con 18 puntos, mientras que David Veliz (14), Marco Roumec (13), Giuliano Sasso (10) también llegaron al doble dígito.

La serie continuará el viernes 3 en San Nicolás, donde se disputaría un eventual tercer juego al día siguiente.

pacífico belgrano

Pérfora había tenido tres cuartos excelentes ante All Boys de Santa Rosa. De la mano de Santiago Candia (31 puntos) y Julián Ruiz (23) llegó a ganar por doble dígito, pero equivocó los caminos en los últimos diez minutos y el local lo llevó a suplementario.

Thiago Dasso marcó la temible cifra de 40 puntos y tuvo el acompañamiento de Agustín Sánchez (16) y Juani Bellozas (18 puntos y 14 rebotes) para All Boys, que en suplementario prevaleció 99 a 91.

La serie seguirá el viernes en el Oscar "Piti" Claris de Plaza Huincul.

Por su parte, Centro Español no pudo con Ferro de General Pico, que lo superó en El Templo. Tras un comienzo parejo, la visita se mostró más cómodo que el Torito y empezó a sacar distancias desde el final del segundo parcial en adelante.

Nicolás Giménez fue el más destacado con 21 puntos para Ferro, donde Ricardo Fernández y Juan Menna también aportaron en la ofensiva.

Del otro lado, Ferro controló bien a las figuras del local, más allá de los 18 puntos de Emilio Santana.

Los parciales 22-21, 42-46 y 55-59 derivaron en el 70-80 final.

Ahora, Español irá por la heroica de visitante en La Pampa entre el viernes y el sábado.