Con una inversión millonaria de fondos propios y el uso de hormigón especial, se completó una etapa crucial para conectar dos de las arterias más transitadas.

El nuevo puente del Acceso Norte toma forma: el despliegue para montar su estructura

El intendente Mariano Gaido recorrió este lunes al mediodía los avances de la obra del Acceso Norte a la ciudad de Neuquén . El proyecto marcha a buen ritmo y ya cuenta con la losa de hormigón de uno de los puentes proyectados.

Luego de recorrer el sector y conversar con los trabajadores que llevan adelante la obra, Gaido destacó la importancia de la iniciativa y aseguró que “es un orgullo neuquino en este país que no tiene una sola obra desarrollándose. Los neuquinos somos un ejemplo, tenemos esta obra en uno de los accesos a la ciudad”.

El jefe comunal explicó que el proyecto tiene como objetivo reordenar la circulación vehicular mediante la construcción de puentes. En este sentido, señaló que uno de ellos “está muy avanzado. Va más rápido de lo previsto”.

La obra representa una inversión municipal de 30 mil millones de pesos, sin endeudamiento. “Una obra que genera orgullo: trabajo y un reordenamiento en la circulación en el ingreso a la ciudad, genera un avance y jerarquiza a Neuquén”, sostuvo Gaido.

“Esta obra es magnífica y nos llena de orgullo porque los neuquinos le demostramos al país que en Neuquén se llevan adelante las obras de manera ejemplar”, concluyó.

Avances en uno de los puentes del Acceso Norte

En cuanto a los aspectos técnicos, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó que ya se completó la losa del puente correspondiente a la rama que conecta Raúl Alfonsín con 9 de Julio, en el Acceso Norte.

“Ya podemos ver el tamaño de lo que van a ser las vigas, que van en los laterales”, indicó Nicola y señaló que se trata de un puente con características especiales.

En ese sentido, detalló que para la losa se utilizó hormigón especial H40. "Generalmente, para el resto de las obras se utiliza H25 o H30", explixó Nicola.

"Para el hormigonado fueron necesarios 18 mixers, que aportaron un total de 170 metros cúbicos de hormigón", señaló.

Por último, Nicola adelantó que en los próximos días se realizará el hormigonado de las dos vigas que sostendrán el puente, una etapa prevista para concretarse en aproximadamente 12 días.