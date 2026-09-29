El nuevo Acceso Norte toma forma: las imágenes del puente que muestran el avance de la superobra en Neuquén

La obra que superará los $30 mil millones de inversión ya permite ver la estructura de los nuevos puentes y la apertura de calle Salta por debajo.

La transformación del Acceso Norte de Neuquén empieza a tomar forma. Donde durante años el ingreso a la ciudad concentró buena parte del tránsito que llega desde el norte, la obra que lleva adelante la Municipalidad ya muestra los nuevos puentes, el espacio que tendrá la calle Salta por debajo y los trabajos destinados a resolver el sistema pluvial de uno de los sectores más transitados de la capital .

Las nuevas imágenes de la obra permiten dimensionar el avance de los trabajos, que se desarrollan sobre distintos frentes de manera simultánea. La construcción de los puentes, la conexión con 9 de Julio y Jujuy, la apertura de Salta y la infraestructura para captar el agua subterránea forman parte de un proyecto que demandará una inversión superior a los 30 mil millones de pesos , según informó el Municipio.

El intendente Mariano Gaido recorrió días atrás el sector junto a la jefa de Gabinete, María Pasqualini , y destacó la importancia de intervenir uno de los principales accesos a la ciudad en un contexto de crecimiento de la circulación.

“Neuquén es una ciudad para vivir y piensa todos los días en cómo transformarse, cómo llevar adelante obras necesarias para acompañar ese crecimiento”, sostuvo Gaido.

El jefe comunal señaló que diariamente llegan a Neuquén personas de distintas localidades para estudiar, trabajar, realizar tratamientos médicos o disfrutar de los espacios públicos de la capital. En ese sentido, planteó que el crecimiento de la ciudad también requiere infraestructura que permita absorber el movimiento vehicular.

Uno de los principales frentes de trabajo es el puente que permitirá conectar la avenida Raúl Alfonsín con 9 de Julio. De acuerdo con las precisiones brindadas por el secretario de Infraestructura y Urbanismo, Alejandro Nicola, el armado de esta estructura ya está terminado.

“Todo el hormigonado y el tensado posterior de todos los cables que terminan de completar el armado del puente está terminado”, explicó.

Ese avance es uno de los puntos que más se pueden observar en las nuevas imágenes de la obra, donde ya aparece definida buena parte de la estructura que permitirá separar los movimientos vehiculares y distribuir el tránsito en distintos niveles.

A este puente se suma una segunda rama del distribuidor, que tendrá conexión hacia calle Jujuy. En este sector los trabajos también avanzan: el encofrado ya estaba terminado, mientras que los trabajadores finalizaban el armado de hierro para avanzar posteriormente con el hormigonado. Según Nicola, esa etapa estaba prevista para concretarse en los días siguientes a la recorrida.

La obra, de esta manera, comienza a mostrar la configuración definitiva que tendrá el nuevo ingreso, con distintas alternativas para distribuir los vehículos y evitar que todo el tránsito termine concentrándose sobre la avenida Alfonsín.

Calle Salta pasará por debajo de los puentes

Otro de los cambios centrales será la apertura de calle Salta, que atravesará el sector por debajo de los dos puentes.

La intervención busca generar una alternativa para quienes ingresan a Neuquén y permitir que una parte importante de los vehículos pueda continuar su recorrido sin incorporarse al mismo nivel que el tránsito que circulará por las estructuras superiores.

Nicola explicó que la calle Salta ya alcanzó el nivel de la subrasante y que comenzaban los trabajos para construir los cordones cuneta.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, había explicado que el esquema permitirá que quienes lleguen por Salta puedan circular por debajo, mientras que quienes utilicen 9 de Julio podrán hacerlo por arriba.

El objetivo es distribuir el flujo vehicular en diferentes niveles y, de esa manera, aliviar uno de los puntos que actualmente genera demoras durante los horarios de mayor circulación.

La dimensión de la obra está directamente relacionada con el volumen de tránsito que recibe diariamente este sector de la ciudad. Pasqualini señaló que durante los días hábiles y en los horarios pico ingresan alrededor de 80 mil vehículos por el sector de la avenida Alfonsín. Ese movimiento es el que el Municipio busca ordenar con la nueva infraestructura.

“El objetivo primordial de esta obra es solucionar todo el ingreso que se produce en días hábiles y horas pico por la avenida Alfonsín”, explicó la funcionaria.

La intervención forma parte, además, del plan de obras que la Municipalidad viene desarrollando sobre distintos accesos a Neuquén. Gaido planteó que el crecimiento de la ciudad requiere pensar nuevas formas de circulación y volvió a mencionar el concepto de una “ciudad de los 15 minutos”, vinculado con la posibilidad de acercar servicios y reducir los tiempos de traslado.

Aunque los puentes son el componente más visible de la obra, debajo de la nueva infraestructura también se realizó una intervención importante para resolver la presencia de agua subterránea en el sector.

De acuerdo con Nicola, los trabajos correspondientes al sistema pluvial ya se encuentran terminados.

Para resolver la situación se construyeron drenes que permiten captar el agua subterránea y conducirla hacia los caños que forman parte del sistema pluvial. La obra de drenaje es una de las partes que no necesariamente quedará a la vista una vez finalizado el proyecto, pero que resulta fundamental para el funcionamiento de la nueva infraestructura y de las calles que se están construyendo en el sector.

Una obra de más de $30 mil millones y con fecha prevista

La Municipalidad informó que la intervención se ejecuta con fondos propios y que la inversión prevista supera los 30 mil millones de pesos, sin recurrir a endeudamiento.

Gaido destacó precisamente ese aspecto y sostuvo que el Municipio busca mantener un ritmo de ejecución acelerado en las obras de infraestructura.

En principio, el proyecto tenía como fecha de finalización mayo o junio del próximo año. Sin embargo, el intendente señaló que la empresa y los trabajadores están realizando un esfuerzo para adelantar los plazos y llegar a diciembre de este año.

Pasqualini también sostuvo que, por el avance sostenido que presenta actualmente la obra, estiman que podría estar terminada durante diciembre.

Si se mantiene ese cronograma, el nuevo Acceso Norte quedará habilitado antes de lo previsto inicialmente y permitirá modificar la circulación en uno de los principales ingresos a la capital neuquina.

Mientras tanto, las nuevas imágenes muestran una obra que ya dejó atrás buena parte de las etapas iniciales y empieza a revelar cómo será el nuevo esquema: los puentes avanzan sobre la traza, calle Salta se prepara para pasar por debajo, Jujuy tendrá una nueva conexión y el sistema de drenaje ya quedó resuelto.

El objetivo final será que los miles de vehículos que ingresan diariamente a Neuquén puedan distribuirse por distintas vías y niveles, reduciendo la concentración del tránsito en la avenida Alfonsín y acompañando el crecimiento que experimenta la ciudad.