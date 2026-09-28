Así fue el impactante choque en el que una moto quedó abajo de un camión de Cliba

El accidente de tránsito ocurrió en un barrio de Centenario y se vivieron minutos desesperantes hasta que llegó la ambulancia.

Un fuerte choque se registró durante la tarde de este sábado 26 en Centenario . Los protagonistas: una moto Honda 250cc y un camión de basura de Cliba. El impactante siniestro vial quedó grabado por una cámara de seguridad y evidencia la dinámica del siniestro que dejó a un joven internado en el Hospital Castro Rendón tras presentar fractura de cadera, muñeca izquierda y fémur.

Ocurrió en la esquina de Leopoldo Lugones y Luis Sandrini en las inmediaciones del barrio Devi 100 Viviendas. El casco claramente le salvó la vida y que el impacto fuera contra la puerta y parte de la rueda delantera izquierda.

Los primeros en asistirlo fueron los propios vecinos. Intentaron que permaneciera quieto hasta la llegada de la ambulancia, pero la tarea resultó imposible: el joven se retorcía y manifestaba un dolor intenso. La espera se hizo larga para quienes lo rodeaban sin poder hacer mucho más que acompañarlo.

La cronología

En los primeros minutos lo sucedido el sábado 26 alrededor de las 15:35 horas fue desesperante la situación señalan los vecinos ya que el joven presentaba cortes y había una importante pérdida de sangre según relataron en diálogo con Centenario Digital.

Video: Centenario Digital

Efectivos de la Comisaría 52 llegaron al lugar y dispusieron un corte de calles para preservar la escena y facilitar el trabajo del personal de salud. Poco después arribó una ambulancia del Hospital Natalio Burd, cuyo equipo estabilizó al herido y lo trasladó al nosocomio local.

El video de las cámaras de seguridad pudo confirmar la reconstrucción de la Policía de la División Tránsito Centenario: el camión Scania transitaba por Sandrini y por la otra arteria lo hacía un joven a bordo de una moto Honda 250 cc que terminó impactando contra el lateral izquierdo.

Los dos rodados fueron trasladados al destacamento de Villa Obrera preventivamente hasta que se conociera mayor información sobre el estado de salud del lesionado y avanzaran las pericias.

Derivación al Castro Rendón

Una vez en el Natalio Burd, los estudios confirmaron la gravedad del cuadro: el joven presentaba fracturas de cadera, fémur y muñeca izquierda. Ante la complejidad de las lesiones, fue derivado al Hospital Castro Rendón de la ciudad de Neuquén, donde quedó bajo atención especializada.

Mientras tanto, el conductor del camión permaneció en la cabina y recién descendió cuando se hizo presente la policía. Los demás trabajadores de la cuadrilla de recolección se encontraban a unos metros del lugar al momento del choque. Las autoridades informaron que el test de alcoholemia practicado al chofer arrojó resultado negativo.

Vecinos ya habían solicitado reductores

Vecinos de ese sector dieron a conocer lo ocurrido y contaron que en reiteradas oportunidades han solicitado reductores de velocidad mediante notas presentadas al Municipio de Centenario. Indicaron que no han obtenido respuestas y que los vehículos suelen circular a velocidades altas por ese sector.