Horas de angustia en el norte neuquino: quién es el policía que buscan en el Nahueve

Un sargento de Tránsito de Chos Malal desapareció el domingo cuando el kayak en el que iba con una familiar chocó contra un árbol y se dio vuelta. El río estaba desbordado por el temporal de El Niño.

El norte neuquino vive horas de angustia. Un efectivo policial es intensamente buscado desde las 17 de este domingo en las heladas y turbias aguas del río Nahueve , en el tramo que une Bella Vista con Los Carrizos.

Se trata del sargento Mario Héctor Zalazar, de 41 años , efectivo de la División Tránsito de Chos Malal, muy conocido en la zona y perteneciente a una familia de comerciantes vinculada al rubro pollería en la localidad.

La información detallada del accidente a la que accedió LM Neuquén a través del testimonio exclusivo del comisario inspector Mariano Jara , Coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Alto Neuquén, reconstruye los segundos fatales.

El choque contra el árbol

Cerca de las 17, Zalazar se subió a un kayak en la histórica pasarela peatonal de Bella Vista junto a una familiar, su prima. A los pocos metros de largar, sorprendido por un sector de rápidos, chocaron de lleno contra un árbol que estaba semisumergido dentro del cauce por la crecida.

El kayak se dio vuelta. La mujer alcanzó a salir por sus propios medios hasta la orilla. A él se lo tragó la corriente.

La búsqueda arrancó de inmediato. A unos dos kilómetros aguas abajo encontraron el kayak. A un kilómetro más, el chaleco salvavidas. Del sargento, nada.

El dato que genera inquietud entre los investigadores y que confiaron a LM Neuquén es qué lo motivó a practicar kayak en condiciones extremas. El Nahueve, como toda la cuenca del norte neuquino, presenta caudales muy elevados para la época de primavera.

Río desbordado por “El Niño”

Septiembre de 2026 quedó marcado por el feroz temporal asociado al fenómeno de El Niño. Lluvias torrenciales y persistentes azotaron toda la cuenca del río Neuquén. En la cordillera del norte, los ríos y arroyos incrementaron sus caudales de manera exponencial, propiciando condiciones extremas para cualquier uso recreativo.

Si bien el kayak se practica en primavera y verano por el deshielo, hoy el Nahueve estaba, en palabras de un bombero que participó del operativo, "muy crecido, turbio, peligroso".

Esta noche el operativo hizo base en la Escuela 21 de Bella Vista. Participaron Policía, Bomberos de Andacollo y Las Ovejas, Guardafauna y Salud, entre otros organismos locales y provinciales. Sin novedades, el personal de bomberos de Las Ovejas volvió a la central cerca de las 22:40. Incluso se evaluó suspender las clases en la escuela que funciona como centro de operaciones.

Qué es el Nahueve y dónde lo buscan

El río Nahueve nace en las lagunas de Epulauquen, en el Área Natural Protegida Epu Lauquen, en plena cordillera de los Andes, y recorre entre 60 y 76 kilómetros hasta desembocar en el río Neuquén. Fluye en dirección sur-sureste y recibe afluentes como el Buraleo y el Lileo.

El sector de búsqueda es uno de los más agrestes. La pasarela de Bella Vista está rodeada de bardas de piedra basáltica y muy cerca de las Piedras Meonas. Desde Bella Vista hacia Andacollo, por la Ruta Provincial 43, el río atraviesa los parajes Los Carrizos, Los Clavos, Camalón y Cayanta.-