Tras el histórico temporal en Neuquén, advierten que podría repetirse por la llegada del Súper Niño: "No podemos relajarnos"

Durante la alerta roja hubo sectores afectados en la provincia con evacuaciones, crecidas e inundaciones. Las lluvias continuarán.

El histórico temporal que afectó a la provincia de Neuquén en los últimos días produjo complicaciones en varios sectores del territorio. Desde el equipo de emergencias de la provincia analizaron la situación y advirtieron que podría repetirse.

La alerta roja dejó barrios inundados en Villa La Angostura, crecidas de ríos y arroyos, complicaciones en las rutas . Además, la evacuación preventiva del sector de internación del hospital de Aluminé . La secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna , anticipó la llegada de El Niño: “No podemos relajarnos”.

En diálogo con LU5 , la funcionaria describió como excepcional la alerta emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). “Es rarísimo que emita una alerta roja, absolutamente raro”, señaló.

Explicó que una advertencia de ese nivel implica una amenaza capaz de causar daños directos a la población y exige medidas para reducir la exposición de los vecinos.

El comité preventivo se había reunido días antes del temporal. Según contó Ortiz Luna, inicialmente la preocupación estaba puesta en la cuenca del río Neuquén, pero luego la alerta roja se emitió para el sur provincial. Las precipitaciones afectaron distintos puntos de la cordillera y tuvieron uno de sus núcleos más críticos en Villa La Angostura.

Barrios inundados en Villa La Angostura

Ortiz Luna explicó que tras la llegada del temporal en Villa La Angostura reaparecieron arroyos que hacía años no se manifestaban. El agua avanzó sobre barrios ubicados en antiguos cauces y alcanzó viviendas. Personal municipal, Defensa Civil y brigadistas de Manejo del Fuego trabajaron en los sectores anegados con motobombas.

“Hubo solo una evacuación de una familia porque les llegó el agua dentro de su casa, pero fue sin riesgo”, precisó. “Hubo solo una evacuación de una familia porque les llegó el agua dentro de su casa, pero fue sin riesgo”, precisó.

Para la secretaria, lo ocurrido también plantea la necesidad de tener en cuenta el comportamiento histórico de los cursos de agua al planificar el crecimiento urbano. “Donde el arroyo estuvo, donde el río estuvo, por más que la población crezca y por más que se hagan obras de infraestructura, el río, el arroyo, el agua va a hacer lo que históricamente hizo”, sostuvo.

El temporal también dejó imágenes de crecidas en el Salto del Agrio, la Garganta del Diablo —en la zona de Las Coloradas— y el río Aluminé. En Moquehue, el desborde del río Quillahue llegó hasta una vivienda.

El hospital de Aluminé y las rutas afectadas por el temporal

El fenómeno también avanzó hacia Aluminé, Villa Pehuenia y Moquehue. Ortiz Luna describió como una de las situaciones más delicadas la del hospital de Aluminé, donde se inundó el área de internación y desbordaron las cloacas.

La funcionaria explicó que algunos pacientes continuaron su atención en sus domicilios, otros fueron derivados y se alquiló un hotel para utilizarlo como hospital alternativo. La evacuación preventiva se limitó al sector de internación: el Ministerio de Salud informó que la guardia de emergencias siguió funcionando.

Las lluvias también provocaron anegamientos, deslaves, desbordes y presencia de agua sobre la calzada en caminos del sur neuquino. Entre los corredores afectados estuvo la Ruta Provincial 23, que comunica sectores de Junín de los Andes, Pilo Lil y Aluminé. Durante la alerta se cortó además la circulación por la Ruta de los Siete Lagos y otros caminos provinciales.

Ortiz Luna explicó que el terreno estaba saturado por el agua y la nieve previa, lo que aumentaba el riesgo de desmoronamientos y caída de rocas o árboles. También se suspendieron clases, actividades y la operación de centros de esquí en las zonas alcanzadas por las medidas preventivas.

La advertencia de Ortiz Luna por El Niño

Superada la alerta roja, los organismos provinciales comenzaron a evaluar los daños, revisar el estado de los caminos y monitorear los caudales. Ortiz Luna señaló que no se registraron heridos ni situaciones graves que lamentar y atribuyó ese resultado al trabajo conjunto de los equipos de emergencia, salud, organismos provinciales y municipios.

De cara a los próximos meses, la secretaria pidió especial atención a las alertas naranjas y rojas. “No podemos relajarnos porque sabemos que todo el mundo está esperando el Superniño, El Niño”, expresó.

“Seguramente este tipo de fenómenos nos ocurran con mayor frecuencia”, concluyó.