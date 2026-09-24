Alerta máxima en el Covunco y guardia toda la noche: temor a un golpe de agua devastador en el paraje El Puente

Con el arroyo desbordado y un dique de troncos que ya colapsó el puente esta tarde, Policía y Bomberos montan guardia toda la noche. "Esperamos lo mejor, pero estamos preparados para el peor escenario", advirtió el comisario Flores Melo.

Mariano Moreno vive horas de tensión. Con el arroyo Covunco crecido y amenazante, personal de Bomberos de la Central 25 y efectivos de la Comisaría 34, a cargo del comisario Iván Flores Melo, montaron esta tarde una guardia preventiva sobre el puente de ruta provincial 14, a la altura del paraje El Puente.

El operativo se activó ante la inminencia de un golpe de agua que podría provocar inundaciones y evacuaciones durante esta noche.

Según pudo confirmar LM Neuquén , el mayor temor está puesto en el sector donde el Covunco se abre en dos brazos. El cauce principal y un brazo secundario que corre en paralelo a toda la población rural asentada en El Puente, cuyo centro es la tradicional familia Siena.

Ese brazo secundario es el que históricamente ha recibido de lleno el embate de las aguas y es donde ya se vivieron las peores tragedias.

El puente que atraviesa la ruta provincial 14 es vital: une el centro neuquino con el norte neuquino a través de Bajada del Agrio, nexo entre la 14 y la ruta nacional 40. Es una vía muy transitada porque ahorra una hora de viaje y unos 60 kilómetros hacia el norte. Si el agua lo tapa, la zona queda aislada.

Comité de emergencia activado: "Preparados para el peor escenario"

El comisario Flores Melo confirmó que se trabaja a través del Comité de Emergencia, que integran Policía, Salud, el RIM 10, el Ejército, la Municipalidad de Mariano Moreno, Bomberos y Defensa Civil municipal, entre otros organismos de seguridad urbana y rural.

"Ya todas las familias que habitan alrededor del puente han sido avisadas de que esta noche se podría producir este golpe de agua. Se ha armado un plan de contingencia para una rápida evacuación", señaló el jefe policial a este diario. "Esperamos lo mejor para esta noche, pero también estamos preparados para el peor de los escenarios", manifestó.

Un dique de troncos que generó pánico esta tarde

Esta tarde, la zona del puente había colapsado por restos de árboles y troncos que se habían atascado sobre la estructura metálica, provocando una especie de dique que embalsó el agua y generó un bache de preocupación. Rápidamente se montó un operativo conjunto y se logró destaponar la estructura para permitir el flujo.

La idea central del operativo es que no se repita la tragedia.

La historia que arrastra el Covunco: 1975 y 2023

El arroyo Covunco es un río cordillerano de poco caudal, inmerso en un plan de sequía, pero en estas épocas colecta mucha agua y suele provocar desastres.

El antecedente más devastador es el del 11 de marzo de 1975, cuando una tormenta repentina arrasó El Puente. El agua alcanzó la altura de las ventanas, destruyó por completo los bienes de los vecinos, como la familia Siena. Personal de la Comisaría 34 tuvo que asistir a caballo.

La historia se repitió en junio de 2023, tal como documentó LM Neuquén. El temporal desbordó el cauce con 1,70 metros de agua, dejó la ruta 14 intransitable y obligó a un rescate dramático: una abuela de 91 años fue evacuada en la pala de una cargadora de Vialidad Provincial con un colchón y frazadas, porque la maquinaria casi vuelca por la correntada y los socavones. El Balneario Municipal también quedó totalmente tapado, como muestran las imágenes de esta tarde y es un sector que está en constante monitoreo por personal municipal.

Esta noche, El Puente no duerme. -