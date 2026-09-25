Tremendo derrumbe en un cerro a orillas del lago Nahuel Huapi: las lluvias provocaron un gran desprendimiento

Las intensas lluvias registradas desde el miércoles provocaron un derrumbe en una ladera del cerro, en el trayecto entre Puerto Bahía Brava y el Bosque de Arrayanes.

Las intensas lluvias que se registran desde la noche del miércoles provocaron un importante derrumbe en una de las laderas del Cerro Macal, a orillas del lago Nahuel Huapi , en el trayecto que une Puerto Bahía Brava con el Bosque de Arrayanes.

El deslizamiento ocurrió en un sector del perilago al que solo se puede acceder por vía lacustre. El desprendimiento de tierra y vegetación modificó de manera notable la fisonomía de la ladera y pudo ser registrado desde una embarcación que navegaba por el lago.

Las imágenes obtenidas en el lugar y publicadas por Diario Andino muestran la magnitud del movimiento registrado sobre la ladera del Cerro Macal. El desprendimiento arrastró árboles y vegetación y dejó una superficie considerablemente modificada respecto de su aspecto habitual.

Además, el derrumbe generó el ensanchamiento de una caída de agua que atraviesa ese sector del cerro, en medio de las condiciones climáticas que afectan a la zona desde el miércoles por la noche.

Vecinos que lograron observar y fotografiar el sector afectado señalaron que el deslizamiento produjo un cambio evidente en la fisonomía de la ladera.

No pudieron acercarse por los árboles flotando

Un navegante que compartió las imágenes con el medio cordillerano explicó que la embarcación no pudo aproximarse más a la costa debido a la presencia de árboles y otros elementos que quedaron flotando en el lago Nahuel Huapi luego del derrumbe.

“No pudimos acercarnos más a la costa porque se veía que hay muchos árboles en el agua flotando y eso puede averiar la embarcación”, explicó.

La presencia de estos elementos en el agua obligó a mantener distancia del sector afectado para evitar inconvenientes durante la navegación.

El punto donde se produjo el derrumbe se encuentra sobre una de las laderas del Cerro Macal, en el perilago ubicado entre Puerto Bahía Brava y el Bosque de Arrayanes. Debido a que el lugar no cuenta con acceso terrestre, las primeras imágenes del desprendimiento fueron tomadas desde el lago.

El fenómeno se produjo en el contexto de las intensas precipitaciones que se registran en la región desde la noche del miércoles y que generaron condiciones propicias para el desprendimiento de parte de la ladera.