Barrio Limay estrenó la delegación de licencia de conducir y boleto estudiantil

Se trata de las únicas oficinas municipales en el sur de la ciudad. Modernizaron equipamiento e infraestructura.

La Municipalidad de Neuquén puso en valor la delegación de licencia de conducir y Boleto Estudiantil Neuquino que funciona en la sede de la Comisión Vecinal del barrio Limay, ubicada en Ambrosetti 1650.

Según se informó, los trabajos forman parte del programa de modernización y revalorización de las dependencias municipales y se suman a las intervenciones realizadas en ETON, Santa Teresa y Alta Barda.

Al respecto, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , indicó que se trata de la única delegación municipal ubicada en el sur de la ciudad y que, por su ubicación estratégica, recibe vecinos de Limay y de otros barrios. “Se ha modernizado en equipamiento e infraestructura”.

Qué trámites realizan

En la sede se puede renovar el carnet de conducir y “quienes son beneficiarios del Boleto Estudiantil tienen una sede más; ya son siete. Acá también funciona el 147, que es ese contacto diario y permanente con los vecinos que tienen alguna inquietud, un reclamo o una consulta que realizarle al municipio”, indicó Pasqualini.

La funcionaria valoró la reducción de los tiempos de atención. “Venís a renovar tu carnet de conducir y en 25 minutos te llevás la licencia en la mano”, afirmó. También remarcó que en la ciudad funcionan cinco delegaciones para la entrega y renovación de licencias.

Otro de los servicios que se incorporó a la dinámica de la sede es la posibilidad de finalizar y entregar licencias interjurisdiccionales correspondientes a trámites iniciados en otras ciudades de la provincia de Neuquén.

Agilizan procesos

Para la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Noelia Rueda Cáceres, la renovación de esta dependencia apunta justamente a agilizar los procesos y mejorar la experiencia de quienes concurren a realizar sus trámites.

“Es una delegación municipal muy importante porque atiende a la comunidad de la zona sur de Neuquén. Queríamos brindar un mejor servicio y hacer operativamente los tiempos de gestión mucho más rápidos”, afirmó.

Las tareas alcanzaron la iluminación, el mobiliario, las computadoras y los espacios de guardado. También se reforzó la pintura para generar mayor amplitud y luminosidad en los ambientes. A esto se sumó la entrega de indumentaria para el personal, conos destinados a las pistas de evaluación y ropa adecuada para los evaluadores prácticos.

“Si bien nos modernizamos para adentro, esto redunda en una mejor atención a los ciudadanos. Se trata de optimizar los tiempos y brindar una mejor calidad de atención a los vecinos y vecinas”, agregó Rueda Cáceres.

Boleto Estudiantil

Desde la subsecretaría de Transporte, Mauro Espinosa, puso el acento en el funcionamiento del Boleto Estudiantil Neuquino y en la importancia de contar con puntos de atención cercanos.

“Tenemos acá uno de los siete centros de Boleto Estudiantil Neuquino que funcionan en la ciudad. Es una gran herramienta que tiene la Municipalidad de Neuquén y la acompañamos en toda la ciudad”, expresó.

El funcionario informó que más de 45.000 estudiantes recibieron este año el beneficio y valoró la descentralización de los trámites. “Tener oficinas cálidas hace que los vecinos tengan cerca de sus hogares la atención correspondiente durante todo el año”, sostuvo.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Limay, Clara Cabrera, se refirió a la renovación por el movimiento que genera la sede en el sector. “La renovación para el barrio es muy importante, porque acá concurren muchos vecinos para tramitar su licencia de conducir y también para consultar sobre el Boleto Estudiantil. Este cambio es muy importante”, afirmó.