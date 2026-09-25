Alemania pone el ojo en Vaca Muerta: qué tecnología busca traer para acelerar la producción y bajar costos

El presidente de la Cámara Argentino-Alemana aseguró que la cuenca neuquina ya es uno de los motores del país y reveló cómo buscan ganar terreno con electrificación, eficiencia y formación de talento joven.

La tecnología alemana mira a Vaca Muerta con creciente interés. Eduardo Gorchs , presidente de la AHK Argentina (Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana) y CEO de Siemens Argentina , fue contundente en una entrevista con el Argentinisches Tageblatt : " Alemania, con tecnología, tiene mucho para aportar a los procesos de Vaca Muerta ".

La afirmación no es retórica: Gorchs detalló los ejes concretos en los que la industria alemana puede potenciar el desarrollo del principal yacimiento no convencional del país y uno de los más importantes del mundo.

Según explicó el directivo, la producción de energía no convencional y la generación de energía renovable giran en torno a dos pilares donde Alemania tiene tradición y liderazgo: la electrificación y la eficiencia energética. "La mejor energía es la que no consumimos, la que ahorramos. Eso tiene doble impacto: un impacto en los costos de las empresas que operan y un impacto en el medio ambiente, dos beneficios que se apoyan mutuamente", señaló. Y subrayó que, a través de sus más de 300 socios en 35 sectores, la Cámara tiene herramientas concretas para aportar a esa industria.

La visión de Gorchs conecta el potencial energético de Neuquén con una demanda global que se volvió urgente. "A través de nuestros socios, que en muchos ámbitos ayudan a esa industria, tenemos mucho para decir como Cámara", afirmó el directivo en declaraciones al Argentinisches Tageblatt. El cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto entre Estados Unidos e Irán dejó al mercado energético mundial buscando fuentes alternativas confiables, y Vaca Muerta aparece en ese contexto como uno de los activos más estratégicos de América del Sur.

"Vaca Muerta ya es hoy uno de los motorcitos de la industria de la energía en general, uno de los motorcitos que va a ayudar a que Argentina acelere y crezca", sostuvo Gorchs. La presencia de empresas alemanas con tecnología de punta en electrificación e instrumentación industrial puede acelerar tanto la producción como la reducción del impacto ambiental de las operaciones.

AHK Forum 2026, será el 27 de octubre en la Bolsa de Cereales

Más allá del análisis sobre Vaca Muerta, la entrevista de Gorchs repasó los ejes de gestión de la AHK, que este año celebra sus 110 años de historia en Argentina. La Cámara tiene una agenda de actividades muy activa para el último tramo del año, y el evento más importante está confirmado: el AHK Forum se realizará el 27 de octubre por la tarde en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, con presencia de autoridades nacionales y referentes de las instituciones con las que colabora la entidad.

"Va a tener muy buena asistencia, tanto de público del país como de autoridades nacionales y de las instituciones con las que colaboramos. El AHK Forum, 27 de octubre por la tarde, en la Bolsa de Cereales. Ahí los esperamos a todos", convocó el directivo. El evento adquiere un significado especial por la coincidencia con el aniversario de la Cámara.

Educación dual, talento y la competencia con China

Gorchs también señaló otros ejes de su gestión. Uno es el desarrollo del talento joven y la educación dual, un modelo que la AHK promueve en la Argentina desde hace 50 años y que articula la formación académica con la práctica laboral al estilo del sistema alemán. "Me gustaría mucho que logremos como Cámara un hito importante en el que pueda escalar el desarrollo de talento", afirmó.

Sobre la competencia con empresas chinas, Gorchs fue pragmático: "La competencia, bienvenida sea, con las reglas de libre competencia y con todos los estándares necesarios, técnicos y ambientales". Y destacó el diferencial alemán: "Creo que ahí tenemos que enfocarnos: en las relaciones donde hay un valor agregado que saca la conversación de lo transaccional".

Mencionó también que el hecho de que empresas como Siemens puedan hoy girar dividendos desde la Argentina es señal de la mejora en el clima de negocios: "Es una doble buena noticia: primero porque está permitido, pero también porque las empresas los generamos".