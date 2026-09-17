El detalle viral: la particularidad oculta en una vieja foto de Evangelina Anderson en Alemania que estalló en las redes

Una foto de Evangelina, tomada en 2022, volvió a circular en redes sociales y se convirtió en viral por un detalle llamativo. Qué pasó.

El detalle viral: el insólito detalle oculto en una vieja foto de Evangelina Anderson en Alemania que estalló en las redes

Evangelina Anderson vive un presente diferente a los últimos años. Con sus hijos, pero sin tener la relación amorosa que tenía con Martín Demichelis debido a que decidieron ponerle final al vínculo cuando regresaron de Alemania para que desarrolle su carrera como entrenador de River. Distintas versiones que acusaban supuestas infidelidades del DT hicieron que el vínculo vuele por los aires.

A pesar de que atraviesa un camino distinto, transitando su soltería y mostrándose más activa en los medios tras su paso por el programa MasterChef Celebrity , en las redes sociales trajeron a la actualidad viejas imágenes que se convirtieron en viral por un detalle particular. Lo llamativo, es que las imágenes datan de 2022 cuando todavía vivían en Alemania.

En esas fotos, Evangelina disfrutaba de las aguas del río Isar , en las afueras de la ciudad de Múnich , mostrando su sensualidad y destacada figura con la que hipnotizó a sus seguidores en aquella etapa. Aprovechó el sol e hizo topless en público.

Las miradas se fueron con ella y el entorno pasó casi desapercibido, más allá de contextualizar el espacio natural en el que estaba. Fue un carrete el que publicó en aquella oportunidad, pero solo una imagen fue la que cuatro años más tarde llamó la atención y volvió a girar por las redes sociales por un detalle particular.

En una de las fotografías llamó la atención el entorno. Mientras ella posaba con una bikini verde, lentes de sol y una gorra con un estilo que era moda en aquella época, detrás se divisó una situación particular: una persona sale caminando del río hacia la costa, completamente desnudo. A pesar de esto, el resto de la gente se mostró utilizando prendas aunque el topless de Eva anticipa que podría tratarse de una zona donde se permititía el nudismo.

Las fotos

Guillermina Valdés se sinceró sobre la edad que tiene que tener el hombre que la enamore: "tengo mucha energía"

La vida amorosa de Guillermina Valdés es una incógnita a pesar de que ella se expresó públicamente al respecto. Lejos quedó la relación que mantuvo con Marcelo Tinelli y ahora está enfocada en buscar un hombre que la acompañe en este proceso de su vida.

En diálogo con el programa LAM, reconocido como uno de los mejores en el mundo del espectáculo, dio detalles particulares sobre el rango de edad y las condiciones que tiene que tener el candidato.

Guillermina Valdés

Qué condiciones reveló Guillermina

“Mi único lema es que sea soltero”, dijo iniciando su relato en el que reveló las distintas condiciones que tiene para encontrar al nuevo amor.

Sobre las características en específico que tiene que tener, reveló un listado largo de deseos: “Que no tenga pareja primero, que tenga un cierto replanteo de sí mismo, como que se pueda cuestionar ciertas cosas, que sea buen compañero, que no mienta, que le importe lo que hago”.

“Lo que aparece es muy general, viste como la gente esa que dispara para todos lados a ver qué pica. A mí no me va eso”, dijo sobre distintas actitudes a la hora de empezar a mantener un vínculo.

Con respecto a la edad de la persona que quiere a su lado, reveló un rango etario: “38 para arriba está bien. Puede tener 10 años menos que yo, tengo energía”.