Virginia Da Cunha, integrante de la reconocida banda musical, compartió una foto picante en sus redes sociales que recibió un sinfín de comentarios. El mensaje de la cantante.

"Para los que dicen que estoy robando": la foto hot Virginia de Bandana con su novio 19 años menor

Virginia Da Cunha , la histórica integrante del grupo musical Bandana , mostró detalles de su vida amorosa , compartiendo una foto en las redes sociales junto a su novio, Samir Jaliff , dedicado a la música con su trabajo como DJ y productor musical.

Hay un detalle que llamó la atención y en el cual la propia cantante hizo hincapié: su novio es 19 años menor a ella, por lo que él tiene 25 años y ella 44. Junto a una producción con tono rockero y sensual , habló sobre las cualidades físicas de su novio con un mensaje particular.

“Hablando de morochos... para los que dicen que estoy robando, créanme que esto es puro WIN WIN”, escribió en la foto publicada como introducción al posteo.

Luego, sumó: “Dejen que la mente les arruine las infinitas posibilidades de disfrutar esta vida. Nunca crean que es tarde para ninguna cosa porque ahí es donde el cuerpo empieza lentamente a obedecer y morir. Anímense a más y eso tendrán”.

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Ese posteo mostró un apoyo total de los fanáticos que se deshicieron en elogios para ellos, alegando que hacen una linda pareja: “Qué fuego los dos. Me encantan”, “¡Ufff tremendo factos! ¡Bellísimos!”, “Te banco tanto, reina”, dijeron entre otros comentarios.

Qué había dicho sobre la diferencia de edad entre ellos

En sus historias de Instagram había apuntado contra quienes ponen como un problema la diferencia de edad entre el hombre y la mujer. En su relato, escribió: "La edad es una trampa del sistema. Lo digo desde que tengo 20 años".

Luego, en otra parte escribió: “No importa cuántos años tengas, sino lo que hagas en los años que vivís. Hay quienes involucionan y quienes evolucionan. La edad está en la mente que comanda al cuerpo. Dejemos de alimentar un sistema que nos quiere enfermos y animémonos a ser vida”.