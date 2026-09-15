El video viral de Esteban "El Cuchu" Cambiasso bailando salsa con su hija: una faceta desconocida.

El Cuchu Cambiasso, ex futbolista, sorprendió con su hija en un concurso de baile latino en un video viral.

Esteban “El Cuchu” Cambiasso protagonizó un inesperado momento que rápidamente recorrió las redes sociales con un video viral . El exfutbolista de la Selección Argentina participó junto a su hija Victoria de un concurso de salsa, mambo y merengue en Italia y sorprendió a todos con su habilidad para el baile.

El nombre de Esteban Cambiasso volvió a convertirse en tendencia, aunque esta vez no fue por su trayectoria dentro de una cancha de fútbol. Un video de poco más de un minuto mostró al exvolante bailando junto a su hija durante una competencia realizada en Italia y su performance generó una ola de reacciones en redes sociales .

La dupla padre e hija participó de un concurso que reunió diferentes ritmos tropicales y logró llamar la atención de quienes estaban presentes. Cambiasso, conocido por su extensa carrera profesional y por haber vestido la camiseta de la Selección Argentina, demostró que también puede desenvolverse con soltura sobre una pista de baile .

Victoria Cambiasso, una bailarina profesional

La pasión por la danza no es nueva para Victoria Cambiasso. Desde pequeña se vinculó con esta disciplina y llegó a formarse como bailarina profesional, con especialización en ritmos latinos como la salsa y el merengue.

Victoria suele participar en competencias internacionales de alto nivel y, pese a haber crecido siendo hija de una reconocida figura del fútbol argentino, eligió mantener un perfil discreto sobre su vida personal. En Instagram cuenta con un perfil personal privado y otro espacio dedicado exclusivamente a compartir sus coreografías, competencias y distintas presentaciones alrededor del mundo.

En esta oportunidad, participó de una competencia organizada por Tropical Gem, reconocida compañía de baile de salsa con sede en Milán, Italia. La estrecha relación entre Victoria y su padre, sumada a la pasión que ambos comparten por el baile, hizo que el exfutbolista se animara a acompañarla en una de las presentaciones.

El video de Cambiasso que sorprendió a las redes

La performance tampoco pasó inadvertida para yj27_films, un proyecto audiovisual dedicado a registrar a destacados bailarines de salsa, mambo y merengue en congresos y festivales alrededor del mundo. El proyecto publicó las imágenes de Cambiasso junto a Victoria y destacó el pasado deportivo del exfutbolista:

"De jugar en la Copa del Mundo de Argentina junto a Messi y haber compartido el terreno de juego con iconos como Zidane y Ronaldo en el Real Madrid, ahora está compartiendo la pista de baile la leyenda del fútbol Esteban Cambiasso y su hija, Victoria en el Tropical Gem, captando un ambiente perfecto", se describe en el video publicado por el yj27_films y compartido en la cuenta pública de Victoria.

Luego, el proyecto audiovisual agregó: "El juego de pies de élite que ganó la Liga de Campeones se traduce sin esfuerzo en un ritmo de mambo bellamente relajado. La conexión es completamente sin esfuerzo, mezclando un legendario pedigrí atlético con pura alegría". Las imágenes rápidamente comenzaron a circular por las redes, acumularon reproducciones y despertaron numerosos comentarios de usuarios que destacaron la destreza de Esteban Cambiasso y la complicidad que mostró junto a su hija Victoria sobre la pista de baile.