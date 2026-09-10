Fue visto en un festival y de inmediato sus imágenes se viralizaron en redes sociales. Quién es y qué se sabe de "Diego".

"El Diego no murió": el video viral de un hombre que sorprendió con su gran parecido a Maradona.

Aunque el video dura unos pocos segundos, logró revolucionar las redes sociales. Un hombre con un gran parecido a Diego Maradona fue visto en un recital y se llevó la atención de los presentes, quienes comenzaron a grabarlo.

El exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020, pero su imagen continúa apareciendo en las redes de las formas más inesperadas. Esta vez fue durante un recital de cumbia en Rosario, y quien grababa no pudo contener la sorpresa y lanzó a los gritos una frase que rápidamente se convirtió en el centro del video: "¡El Diego no murió!".

El hombre tardó unos segundos en darse cuenta de que lo estaban grabando por su parecido con Maradona . Cuando finalmente advirtió la situación, respondió con una sonrisa y un saludo, tomándose con humor la inesperada comparación.

El video circuló rápidamente a través de redes sociales. Los usuarios rápidamente se dividieron entre quienes encontraron un parecido extraordinario y quienes consideraron que la sorpresa del observador hizo todavía más divertida la escena.

Quién es Gustavo, el hombre que es igual a Diego Maradona

Ante la viralización, los internautas llegaron al perfil de Instagram de Gustavo, quien comparte distintas publicaciones relacionadas con el ídolo argentino y se muestra orgulloso de su parecido. Además, en las últimas horas realizó un video para agradecer los comentarios y el cariño que recibió por parte de los usuarios.

“Quería subir este video en agradecimiento a todos por el apoyo brindado en este último tiempo. Tuve el privilegio de tener un parentesco con el más grande de todos los tiempos y qué lindo que ustedes lo sigan recordando de la mejor manera. Gracias por hacerme feliz”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gustavo Diego de la matanza (@diego_delamatanza)

La foto de perfil de Gustavo es bastante particular, ya que se trata de una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece abrazado al ídolo argentino.

"Soy una persona sencilla, con un gran parecido a Nuestro Diego Armando Maradona", detalló en la descripción de su perfil el hombre oriundo de La Matanza.

La millonaria cifra por la cual fue vendida la pelota de "La Mano de Dios" de Maradona

Cuarenta años después del recordado Argentina vs Inglaterra del Mundial de México 1986 se siguen produciendo historias al rededor del mítico partido. La pelota con la que Diego Armando Maradona patentó "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" fue vendido este fin de semana por 3,35 millones de dólares en una subasta organizada por Heritage Auctions, en Estados Unidos.

La cifra es millonaria, aunque quedó muy por debajo de las expectativas que había generado una de las piezas más reconocibles de la historia de los Mundiales.

La subasta había comenzado con un precio base de 2,5 millones de dólares y se especulaba con que podía alcanzar los 10 millones. Finalmente, la puja se detuvo bastante antes y dejó además una comparación inevitable con otro objeto de aquel mismo partido: la camiseta azul que utilizó Maradona.

Esa casaca fue vendida en mayo de 2022 por 7,1 millones de libras esterlinas, que al cambio de aquel momento representaban casi 9 millones de dólares. Es decir, más del doble de lo que se pagó ahora por la pelota. Son dos reliquias de los mismos 90 minutos y, sobre todo, de un puñado minutos que quedaron para siempre en la historia del fútbol.