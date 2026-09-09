Recorrerán la provincia en busca de nuevos artistas neuquinos

Se trata del programa “Neuquén Vibra”, que fue presentado por Figueroa. “Hay que potenciar a los artistas, los deportistas y los talentos neuquinos”, señaló el gobernador.

“La cultura es el rostro y perfil de un pueblo. Si no lo potenciamos, estamos perdiendo un gran eslabón”, subrayó el gobernador Rolando Figueroa durante la presentación del programa provincial “Neuquén Vibra” , un dispositivo que recorrerá las siete regiones en busca de nuevas voces y que apunta a profesionalizar el circuito artístico provincial y a acompañar a artistas emergentes de todos los municipios y comisiones de fomento.

Este miércoles, la secretaría de Cultura de la provincia dio inicio formal a un recorrido que, durante los próximos meses, atravesará distintos puntos del territorio provincial con el objetivo de detectar, acompañar y profesionalizar el talento vocal emergente de Neuquén.

“Es muy importante para los artistas tener el escenario mayor, poder mostrar lo que hacen. Nosotros necesitamos localmente que surja”, expresó Figueroa y remarcó: “Hay que potenciar a los artistas, los deportistas y los talentos neuquinos”.

Destacó la importancia de poder potenciar la cultura neuquina y manifestó que Neuquén es “una provincia que tiene particularidades de crecimiento, donde siempre tenemos las puertas abiertas, el corazón abierto y nos nutrimos permanentemente de nuevas culturas”. “Nutrirnos de nuevas culturas también forma parte de nuestra cultura”, aseguró.

Infraestructura para deporte y cultura

El gobernador adelantó que durante octubre el Gobierno neuquino tiene previsto presentar un programa de infraestructura de deporte y cultura “muy importante para toda la provincia”. “Creemos que llegó el momento de poder realizar toda esa transformación de Neuquén, ponerle valor a la cultura y a lo nuestro”, concluyó.

Por su parte, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz explicó: “La idea es que las voces de Neuquén sean escuchadas, que cada municipio pueda hacer la convocatoria para que los artistas locales se animen a cantar”.

“Después habrá seis instancias regionales -sabemos que son siete regiones, pero agrupamos dos- y por último, una gran final provincial, donde el premio es darle la posibilidad a los ganadores de que puedan participar en fiestas populares y en grandes eventos de la provincia”, informó.

Herramientas

La ministra sostuvo que el mejor aporte para los artistas es que “recorran esos escenarios, que aprendan y que, como Estado y Gobierno de la provincia, podamos dotarlos de herramientas para que se sigan formando”.

En la misma línea, la secretaria de Cultura, María José Rodríguez, manifestó que la cultura es un “trabajo y un motor de desarrollo para la provincia” y agregó que el programa “Neuquén Vibra no es un ‘popstars’, sino que se busca profesionalizar, jerarquizar y darle el valor que cada artista se merece”.

El lanzamiento abrió con una interpretación musical a cargo de Mateo Rey, cantante, compositor y actor de 19 años oriundo de Plottier, ganador provincial de “Neuquén Late” 2025 y con antecedentes como la apertura del show de Joaquín Martínez (ex La Voz Argentina) ante más de 500 personas en el Teatro Municipal de Zapala.

Categorías y fechas

“Neuquén Vibra” se consolida como una intervención territorial y artística estructurada bajo los lineamientos de la Ley de Regionalización de la Provincia del Neuquén, se indicó desde el Gobierno.

El dispositivo está organizado en dos categorías de participación -Solista y Grupo- y contempla cinco ejes estéticos: Raíz y Tradición, Urbano, Popular Tropical, Alternativo y Canción, en representación de la diversidad de la identidad cultural neuquina. Cada localidad define su propia instancia de selección local, de la que irán surgiendo los representantes que avanzarán a los encuentros regionales.

Durante la presentación se brindaron precisiones sobre el funcionamiento del programa y se presentó el cronograma con las fechas de las instancias regionales y de la Gran Final.

Las instancias regionales serán el 9 de octubre en Cutral Co (Región Comarca Petrolera/Limay); el 17 de octubre en Villa La Angostura (Región Lagos del Sur); el 24 de octubre en Rincón de los Sauces (Región Vaca Muerta); el 30 de octubre en Plottier (Región Confluencia); el 7 de noviembre en Villa Pehuenia (Región del Pehuén), y el 14 de noviembre en Tricao Malal (Región Alto Neuquén).

El cierre del certamen llegará el 28 de noviembre en Zapala, sede de la Gran Final Provincial.

El programa no entregará premios cerrados, sino un Kit de Impulso Profesional diseñado para elevar el estándar de desempeño de los ganadores que incluye producción fonográfica; identidad visual; presentaciones y equipamiento técnico personal.

Evaluación y final

La evaluación de las instancias regionales y de la Gran Final estará a cargo de un jurado integrado por referentes de la escena musical neuquina: Devra, cantante popular con 20 años de trayectoria y especialista en “Canciones del Mundo”; Samanta Juncos, cantante y compositora dedicada a la difusión del folklore argentino; Walter Alejandro Cuevas, músico, cantautor y gestor cultural con 40 años de trayectoria; Israel Matamala, cantante lírico y director del Patagonia Gospel Choir; y José Luis Giménez, docente de música y referente del canto melódico en la región.

Estuvieron presentes durante la presentación la titular de la Fundación Banco Provincia del Neuquén, Marlene Velásquez Herwitt; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido y la secretaria de Jefatura de Gabinete municipal, María Pasqualini.

Las bases para poder participar y más información se encontrará en el Instagram del área provincial de Cultura: https://www.instagram.com/seculturanqn?stkn=bDRxbHB6MHB6NmFz.