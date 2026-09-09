La crónica olvidada de Chiche Gelblung en el norte neuquino: la mirada controversial de 1970 sobre la trashumancia

Tenía 26 años y era cronista de Gente. Hace 56 años recorrió el Alto Neuquén y escribió "Aquí el siglo XX no llegó". Su muerte reaviva el debate por los relatos del interior profundo.

La muerte de Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años este miércoles 9 de septiembre trajo a la memoria neuquina una de sus crónicas más polémicas y menos recordadas fuera de la provincia. Fue publicada en la revista Gente el 17 de abril de 1970, cuand o el periodista tenía apenas 26 años y hacía cuatro que había logrado entrar al icónico semanario.

Bajo el título "Aquí el siglo XX no llegó. Este es el norte de Neuquén" , el joven cronista describió a Andacollo, Las Ovejas, Invernada Vieja y Varvarco como un territorio olvidado, aislado y marginado de la propia Argentina.

La nota, rescatada textual en el trabajo académico "La miseria de los veranadores del Alto Neuquén, según Samuel 'Chiche' Gelblung", del historiador Luis Felipe Sapag (Cutral Có, 1947-2019), disponible en el repositorio SEDICI de la UNLP, comienza así: "Aquí viven argentinos. En pueblos con nombres desconocidos, nunca vieron funcionar un motor, ignoran que el hombre llegó a la luna...".

Lucía, Adelaida y el médico que cambió todo

Para sostener esa mirada, Gelblung construyó su relato alrededor de tres personajes.

Lucía Acuña, de 13 años, de Las Ovejas. Vivía con nueve personas en una piecita de adobe con techo de paja. De siete hermanos, dos habían muerto. No iba a la escuela. Nunca había visto un auto, viajaba a caballo, se había cortado con una lata y se curaba con un trapo. Le dolía siempre el estómago. No sabía en qué provincia estaba.

Adelaida Merino, 78 años, a la que todos llamaban "abuela". Hija de chilenos, 10 hijos, curandera y caudilla del pueblo. Para Gelblung era el símbolo del atraso: atendía partos y curaba con aguas preparadas, y se negaba a que su familia fuera atendida por médicos. Una de sus hijas había muerto en un parto asistido por ella.

Y el doctor Antonio Manuel Gorgni, el contrapunto civilizatorio del relato. Primer médico radicado en Las Ovejas, Varvarco y Manzano Amargo. El hombre que cruzaba la nieve en invierno, abría salas sanitarias precarias con ayuda de los vecinos y soñaba con instalar 13 puestos sanitarios. Hoy el hospital de Andacollo lleva su nombre. Gelblung lo presenta como quien viene a "educarlos, integrarlos a los medios adecuados de vida".

También aparece una carta de Miguel Martín Hernández, de 13 años, llevado por Gorgni a Buenos Aires, donde describe por primera vez un ascensor, una escalera y un avión como si fueran descubrimientos de otro planeta.

La crítica de Sapag y lo que pasó 56 años después

Para Luis Felipe Sapag, esa construcción periodística es un caso de manual de "yo-testifical". Mientras el periodista de Buenos Aires veía miseria, abulia y degradación en las casas de adobe, la dieta de chivo y las curanderas, los pobladores se percibían distinto: no como un pueblo olvidado de Dios, sino como una comunidad con lógicas propias de subsistencia, conforme con los saberes de la tierra.

La publicación en una revista masiva como Gente se interpretó en Neuquén como una mirada porteña, prejuiciosa y civilizadora, que justificaba la tutela del poder central y desconocía el tejido cultural. Generó fuerte impacto político y profundo rechazo local.

Paradójicamente, esa polémica sirvió para reforzar la identidad.

Hoy, 56 años después, aquello que Gelblung tildó de miserable y premoderno es patrimonio. Cerca de 1.500 familias mantienen la trashumancia en los departamentos Minas, Chos Malal y Ñorquín. No es solo mover animales de la invernada a la veranada. Es el corazón productivo, un pilar de la neuquinidad y un patrimonio vivo de la Patagonia que el Estado provincial protege: huellas, aguadas, saberes ancestrales.

El país despide hoy a un periodista que marcó más de cinco décadas de medios. Neuquén recuerda, con esa misma despedida, una crónica que dolió, pero que terminó ayudando a entender qué es lo que realmente valía la pena defender.