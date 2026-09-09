Murió Chiche Gelblung, una leyenda del periodismo argentino

Este miércoles por la mañana se conoció la triste noticia del fallecimiento del periodista y productor Samuel "Chiche" Gelblung a los 82 años, quien se encontraba internado por problemas respiratorios.

Gelblung atravesaba desde el martes un nuevo episodio hospitalario , era el cuarto en lo que iba del año.

El conductor presentó dificultades para respirar que motivaron su traslado al Sanatorio Mater Dei, donde los médicos decidieron internarlo para estabilizar su cuadro.

A mediados de mayo había sido internado en terapia intensiva en el sanatorio De Los Arcos tras sufrir una trombosis en el tobillo. Durante su hospitalización, le habían realizado un stent en una de sus piernas. Antes de este cuadro, había tenido una caída a la que no le habría prestado atención.

No habían trascendido mayores detalles sobre el tratamiento que estaba recibiendo, aunque desde su entorno explicaron que Gelblung había sido internado “por un problema respiratorio” que se desprendía de su patología de base y habían aclarado que no se trataba de una complicación nueva.

Incluso contaron que hasta el día anterior el periodista se encontraba trabajando con normalidad y “armando un nuevo programa de streaming”.

El 2026 fue un año muy complejo en la salud de Chiche, ya que en los últimos meses atravesó distintas complicaciones. En junio permaneció casi un mes en terapia intensiva y debió afrontar una larga recuperación luego de sufrir una trombosis en el tobillo.

A su vez, en abril el conductor sufrió una caída en su casa que le ocasionó una herida en la cara. El 20 de ese mes le colocaron dos stents tras sufrir una descompensación. Luego de esa intervención, permaneció tres días internado en el Sanatorio Los Arcos. Después fue dado de alta y regresó a su trabajo.

Una leyenda del periodismo argentino

Gelblung tuvo una larga carrera como conductor de radio y televisión, fue corresponsal de guerra. Con una larga trayectoria llena de hitos, polémicas y logros, logró consagrarse por su estilo único y directo.

A lo largo de su carrera, fue reconocido con varios galardones como Martín Fierro a Mejor Programa Periodístico en Radio y Mejor Labor Periodística Masculina en Radio, el Premio Konex a Comunicación y Periodismo: Conductor radial, y Premio Martín Fierro a Mejor Panelista de Televisión.

Nacido en el barrio de Devoto, Samuel Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en una familia de clase media con fuertes inquietudes políticas de izquierda. Su vocación por la lectura y la escritura llevó a que tuviera su primera oportunidad con menos de 20 años en la revista Gente, de Editorial Atlántida, donde comenzó a formarse como periodista.

Con poca formación académica, conoció a fondo el oficio en las redacciones y tuvo una suerte de postgrado en lo que fue su primera gran cobertura: con 25 años cubrió la “guerra de los seis días”, que tuvo como protagonista a Israel y a varios de sus vecinos árabes como Egipto, Siria, Jordania e Irak.

Su personalidad y capacidad lo llevaron a ser el jefe de redacción de Gente. “Nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota”, es una de sus máximas, que tiene varios episodios; uno de los primeros lo contó él mismo: “Fui a Atolón de Mururoa (Pacífico) a cubrir una prueba nuclear que mató a miles de peces. Llegué tarde y no encontré ningún pescado porque se los había llevado la marea. ¿Cómo reproducís eso? Vas al mercado, comprás pescados y los tirás para hacer la foto”.

Su impronta en el periodismo gráfico lo llevó a popularizar su imagen en la televisión y en la radio. Su explosión en los medios audiovisuales fue en la década del 90, donde comenzó a pisar fuerte en la televisión, con un ciclo semanal que hizo historia: Memoria, donde hizo investigaciones sobre temas misteriosos y bizarros.