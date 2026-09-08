Preocupación por Chiche Gelblung: por qué debieron internarlo otra vez

El conductor de 82 años volvió a encender las alarmas de su entorno tras presentar repentinas dificultades. Es la cuarta vez en el año.

Samuel "Chiche" Gelblung fue internado nuevamente este lunes en el Sanatorio Mater Dei de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires . El periodista y conductor de 82 años presentó dificultades para respirar que motivaron su traslado al centro médico, donde los médicos decidieron internarlo para estabilizar su cuadro. Es la cuarta hospitalización del año para uno de los rostros más reconocidos del periodismo argentino.

Según informó Teleshow, el ingreso se produjo a modo de control luego de que el entorno de Gelblung advirtiera complicaciones respiratorias similares a las del episodio anterior. El 28 de julio, el periodista había ingresado al mismo sanatorio por un cuadro análogo: fue estabilizado y recibió el alta pocos días después, momento en el que regresó a la pantalla de Crónica TV y aclaró que no tiene intención de interrumpir su actividad laboral. "Es parte de la terapia", dijo entonces al conductor Guido Záffora.

El año 2026 comenzó de manera difícil para Gelblung en términos de salud. En mayo fue trasladado de urgencia a terapia intensiva tras una descompensación en su domicilio. Los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, le colocaron dos stents y lo anticoagularon. La internación se extendió por casi un mes y estuvo marcada por momentos de extrema tensión: en algún punto de la evolución se discutió la posibilidad de una amputación.

El primer médico que lo atendió le dijo sin rodeos: "Estás golpeando las puertas del cielo". Gelblung lo recordó después con mezcla de enojo y humor: "Yo no creía que estaba golpeando la puerta del cielo. Yo no me sentía así".

Chiche Gelblung y el año más difícil de su salud: trombosis, stents y cuatro internaciones

El relato que el propio Gelblung hizo de aquella primera internación es uno de los más crudos que se recuerdan de un periodista hablando de su propia enfermedad. Describió la escena de los médicos discutiendo su destino físico mientras él permanecía atento: "Era una batalla en simultáneo entre el cirujano vascular, que estaba tratando de salvar el pie, y el cirujano traumatólogo, que tenía que sacar el pie. Y estaban decidiéndose si era abajo de la rodilla, arriba de la rodilla".

Y contó que ya había tomado una decisión interior: "Yo ya tenía resuelto que, si había que perder el pie, lo perdía. Con mucha valentía. La verdad, me sorprendí de mí mismo".

El cirujano vascular logró evitar la amputación. "Acá estoy, tengo los dos piecitos", resumió Gelblung con su estilo característico al volver a la televisión.

Sin embargo, la recuperación no fue lineal. Tras recibir el alta en mayo, retomó su actividad laboral antes de lo indicado por los médicos, lo que derivó en un reingreso el 17 de junio por una complicación pulmonar. La tercera internación fue la del 28 de julio. Y ahora la cuarta, con el mismo cuadro respiratorio como denominador común de los últimos episodios.

Gelblung conduce Chiche en vivo por Net TV y tiene participaciones en Crónica TV. A sus 82 años mantiene una presencia activa en los medios que él mismo defiende como parte de su proceso de recuperación. Cada vez que recibe el alta, regresa a la pantalla. Esta vez, el regreso deberá esperar a que los médicos del Mater Dei estabilicen nuevamente su cuadro respiratorio.