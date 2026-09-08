A La Joaqui la habían internado tras su separación de Luck Ra y Yanina Latorre reveló el motivo que todos ocultaban

A dos meses de la sorpresiva separación de La Joaqui y Luck Ra , Yanina Latorre reveló en SQP información que generó preocupación alrededor de la cantante de RKT. Según contó la conductora, la artista habría atravesado una reciente internación y estaría enfrentando un cuadro de anorexia nerviosa, además de dificultades vinculadas con su situación económica.

La información fue compartida por Latorre al referirse al difícil momento que, de acuerdo con su relato, atravesó La Joaqui después de ponerle punto final a su relación con el cantante cordobés. La periodista también señaló que existirían cuestiones relacionadas con su equipo de trabajo que habrían tenido impacto en la artista: “Ella sufrió un montón” , anticipó Yanina al hablar sobre la ruptura entre ambos músicos.

Luego, la conductora de SQP dio detalles sobre la situación de salud que, según sus fuentes, habría atravesado La Joaqui durante las últimas semanas: “Hace dos semanas a La Joaqui la internaron. Esto no se supo. Ella está con un problema de anorexia nerviosa. Ella es muy flaquita, bajó 10 kilos y no la está pasando bien” , reveló Yanina.

La visita de Tiago PZK durante la internación

En medio de ese contexto, Latorre también mencionó a Tiago PZK, quien mantiene una amistad de varios años con La Joaqui. Según relató, el cantante fue a visitarla durante su internación y posteriormente ambos se encontraron junto al equipo de trabajo: “Cuando la internan la va a ver Tiago. Son amigos desde los 14 años de ella. De ahí se van a Cañuelas con todo el staff. Eso se viraliza”, contó la periodista.

A partir de esos encuentros, Yanina también se refirió a un supuesto acercamiento sentimental entre ambos artistas. De acuerdo con su versión, La Joaqui y Tiago habrían tenido dos citas y posteriormente decidieron comunicárselo a Luck Ra: “Ellos tuvieron dos citas y los dos llamaron a Luck Ra para contarle que estaban saliendo. Él les dijo: ‘A mí no me importa, se me fue el amor, quiero divertirme’”, relató.

El problema económico que enfrentaría La Joaqui

Además de la separación y la situación de salud mencionada, Yanina Latorre aseguró que la cantante tendría actualmente una preocupación económica. Según explicó, estaría trabajando sin recibir ingresos para afrontar una deuda y finalizar un vínculo comercial: “Ella está trabajando gratis porque está pagando una deuda. Está terminando un vínculo comercial. Vive de sus shows”, sostuvo la conductora.

De esta manera, el relato de Yanina vinculó distintos aspectos que estarían atravesando a La Joaqui: el final de su relación con Luck Ra, su supuesto vínculo con Tiago PZK y una situación económica que, según la periodista, se sumaría al delicado momento personal de la cantante.

Cabe aclarar que las declaraciones sobre la salud de La Joaqui fueron realizadas por Yanina Latorre y, con la información proporcionada, no constituyen una confirmación pública de la propia artista ni de un parte médico.