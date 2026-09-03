Yanina Latorre contó que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares no trabajarán más juntos: ¿se pelearon?

La histórica dupla formada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares atraviesa una etapa de cambios. Según contó Ángel de Brito , los periodistas no continuarían trabajando juntos en televisión a partir del próximo año, luego de varios años compartiendo distintos proyectos frente a la pantalla.

De acuerdo con la información que trascendió, Lussich tendría intenciones de darle un nuevo rumbo a su carrera, mientras que Pallares continuaría al frente de Intrusos . La noticia generó especulaciones sobre una posible pelea entre ambos, aunque Yanina Latorre se encargó de aclarar cuál sería la verdadera situación entre los conductores:

“No están peleados. Se empezó a hablar, a barajar…son mejores amigos, se llevan bárbaro, no hay tensión y no pasa nada ”, aseguró la panelista, quien además explicó que intentó comunicarse con ambos para conocer de primera mano qué ocurrirá. “Ninguno de los dos quiere hablar. Intenté con los dos, no te hablan del tema, dicen que es muy pronto . Si está definido que Lussich no va a seguir con Pallares. Lussich tiene otras intensiones”, agregó Latorre al referirse a la decisión que marcaría el cierre de una etapa televisiva.

El nuevo rumbo que buscaría Rodrigo Lussich

Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con las posibilidades que analiza Lussich para continuar su carrera. Según Yanina, el periodista no descartaría abandonar el canal, aunque primero esperaría conocer si existe alguna propuesta que pueda interesarle dentro de la misma señal: “No descarta irse del canal, aunque quiere ver si el canal le ofrece otra cosa. Rodrigo es un tipo muy inquieto, se cansó. Es un tipo que cuando siente que ya está, lo deja”, explicó.

En cuanto al futuro de Pallares en Intrusos, Latorre reconoció que todavía no está definido si continuará al frente del programa en soledad. Sin embargo, remarcó que Lussich no tendría intención de perjudicar laboralmente a su histórico compañero: “Él se empezó a cortar solo, pero no por pelea, porque quiere ser él”, sostuvo la panelista. En este contexto, también tomó fuerza una posible llegada de Lussich a C5N. El periodista y Pallares estarán vinculados a la conducción de los Martín Fierro junto a Mariana Brey en octubre, un encuentro que habría abierto nuevas conversaciones y dejado al conductor en tratativas por un eventual proyecto en la señal.