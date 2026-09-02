La foto en la tumba de Silvina Luna que generó repudio: hubo lluvia de indignación en las redes sociales

A casi tres años de la muerte de Silvina Luna , una imagen tomada en el Cementerio de la Chacarita volvió a poner a la modelo en el centro de la conversación en redes sociales. La fotografía muestra el lugar donde descansan sus restos y generó una fuerte reacción entre los usuarios por un particular detalle que acompaña la lápida.

La imagen fue compartida por la cuenta de Instagram @cementerios.arg y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas. En ella puede observarse la tumba de Silvina Luna, cuya lápida lleva la inscripción: “Silvina Luna. 1980-2023. Siempre en nuestros corazones”.

Junto a la placa aparecen un ramo de flores blancas y el escudo de Rosario Central , club del que la modelo era hincha. Sin embargo, hubo otro elemento que concentró la atención de quienes vieron la publicación: una fotografía enmarcada de Silvina Luna en corpiño colocada al costado de la lápida. La elección de esa imagen no pasó inadvertida y generó críticas entre varios usuarios, quienes cuestionaron que se utilizara una fotografía de esas características en el lugar donde descansan los restos de la modelo.

Las críticas a la foto que acompaña la tumba de Silvina Luna

Los comentarios que recibió la publicación reflejaron el malestar de quienes consideraron que existían otras fotografías más apropiadas para homenajearla: “¿Era necesario poner ahí la foto del cuadro? Tiene fotos normales Silvina”, escribió una persona.

En la misma línea, otro usuario manifestó: “Lo mismo pensé, es una falta de respeto”. Las críticas continuaron debajo de la publicación y apuntaron especialmente a la decisión de colocar una imagen en la que Silvina aparece en corpiño: “No me gusta que hayan puesto esa foto en corpiño, es una falta de respeto”, expresó otra usuaria, sumándose a los cuestionamientos que se multiplicaron en redes sociales.

Cuándo murió Silvina Luna

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, después de permanecer internada durante más de dos meses en el Hospital Italiano. La modelo atravesaba distintas complicaciones de salud, entre ellas problemas renales, que derivaron en un deterioro de su estado general. Sus restos fueron trasladados al Panteón de los Actores del Cementerio de la Chacarita, donde actualmente se encuentra su tumba. Ese había sido el lugar elegido por la propia Silvina ante el avance de su enfermedad.

A pocos años de su muerte, la figura de la modelo continúa presente en la memoria de sus seguidores y de quienes acompañaron su trayectoria en los medios. Esta vez, una imagen de su lugar de descanso volvió a generar repercusión, aunque por un motivo que despertó críticas y abrió un debate entre los usuarios sobre las formas de homenajear a una persona fallecida.