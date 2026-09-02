Ni Tini, ni Alejandro Stoessel: quién es dueño del 85% de la fortuna de la cantante

El dato contundente lo reveló Yanina Latorre y destapó un conflicto poco conocido hasta el momento. La fortuna de Tini ronda en los 70 millones de dólares.

La polémica que desató la interna familiar de los Stoessel suma un nuevo capítulo estremecedor. Es que cuando todo indicaba que Alejandro Stoessel era el dueño de toda al fortuna de Tini , un dato cambió la historia por completo. La información la confirmó Yanina Latorre y destapó otro conflicto que tiene a otro integrante de la familia en el blanco.

Según la conductora de SQP (América) el detonante del conflicto no fue el acuerdo prenupcial, sino que la cantante había solicitado a su padre "que quería seguir trabajando sola". "Él le dijo que sí, pero entendió que él iba a seguir manejando la parte financiera que está todo a nombre de él", señaló antes de revelar la información.

Todo cambió, según Latorre, cuando Stoessel enferma. "Cambió todo. Hoy, si se muere Ale, el 85% es de Mariana y el resto de los hijos cuando es Tini la que labura y ahí es cuando empieza todo el conflicto" , reveló la examiga de Mariana Muzlera, la mamá de la cantante de 30 años que dará el sí junto a Rodrigo de Paul a mediados de diciembre del 2026.

“Cuando Ale estuvo enfermo, que estuvo tan grave, cambió toda la disposición, no sé si de las sociedades, las cuentas. Hoy si le pasa algo a Ale, la dueña del 85 por ciento de todo el dinero familiar es de Mariana, y el 15 es de Tini y de Francisco”, reiteró.

“¿De qué tienen miedo? ¿De que ella tenga las cosas a su nombre? ¿No la creen capaz?”, preguntó Majo Martino. “A ver, no son chorros. Yo creo que creen que son los mejores. ¿Viste es lo que vos te cuentan que para ellos Rodrigo De Paul gasta mucho? Bueno, por ahí para los otros ellos son dos miserables. Uno tiene derecho a vivir y gastar la guita como quiere”, recalcó Yanina.