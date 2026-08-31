Tini Stoessel rompió el silencio: hizo referencia al cambio que está atravesando

La artista habló con un medio del exterior sobre su situación personal. Qué dijo Tini en medio del escándalo por la relación con sus padres.

Con la cabeza puesta también en la gira con Futttura , la artista lleva adelante ensayos para un show que ya brilló en el territorio nacional. Entre ensayo y ensayo, la artista rompió el silencio para hablar con una periodista de El Salvador, de la revista Cosmopolitan.

En diálogo con la periodista, habló sobre el cambio que atraviesa. “La vida se trata de eso, abriendo y cerrando heridas. Todos estamos pasando esos procesos”, esbozó sobre la transición desde el último álbum "Un mechón de pelo", en el cual habla de su papá Alejandro Stoessel , uno de los protagonistas del escándalo que escala en el mundo de la farándula.

“Uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que la gente lo hizo con la música y sus vidas. Tengo casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, soltó la artista.

Entre sus confesiones, dijo: “Creo que eso viene de la mano con la edad y crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue mi último álbum Un mechón de pelo. Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta”.

Cande Tinelli rompió el silencio tras su picante posteo contra el papá de Tini Stoessel: qué dijo

Cande Tinelli rompió el silencio después del picante posteo que realizó contra Alejandro Stoessel, el padre de Tini, en medio del escándalo generado por la filtración de una auditoría sobre el patrimonio y las finanzas de la cantante. La hija de Marcelo Tinelli aclaró que su enojo no está dirigido hacia la artista y explicó qué hay detrás de sus fuertes palabras en redes sociales.

"Ella me cae súper bien"

En diálogo con Puro Show, la modelo buscó marcar una diferencia entre su vínculo con la artista y el conflicto que involucra a sus respectivas familias. "Sobre el tema no quiero opinar nada, solo aclaré que ella me cae súper bien. La adoro. No tengo nada contra ella", aseguró. De esta manera, intentó dejar en claro que sus cuestionamientos estaban dirigidos hacia el empresario y no hacia la cantante.

Cande Tinelli referenció el tema de Tini contra su papá, Marcelo, tras la controversia con Alejandro Stoessel:



“Me da paz que las cosas salgan a la luz” pic.twitter.com/0VfcDYM2HR — Fefe (@fedeebongiorno) August 26, 2026

Sin embargo, la influencer reconoció que existió un episodio que la afectó especialmente y que todavía recuerda por el impacto que tuvo dentro de su familia. "Solo en un momento tocó algo con mi familia, que fue doloroso para nosotras, pero no tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor y ojalá se solucione este problema", expresó Cande al referirse a la situación que volvió a poner frente a frente a los apellidos Tinelli y Stoessel.