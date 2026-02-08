Espectáculos La Mañana Candelaria Tinelli Cande Tinelli volvió a apostar al amor: quién es el famoso deportista que la conquistó

Cande Tinelli se encuentra nuevamente en el centro de la escena mediática tras confirmarse su relación sentimental con Franco Trabucco, un reconocido jinete de salto. El romance fue revelado en el programa de streaming Bondi, donde se detalló que la pareja ya no oculta su cercanía en el ambiente hípico nacional. Sobre la faceta deportiva del nuevo interés amoroso de la influencer, en el ciclo explicaron: “No es polista. Salta caballo. Es un jinete de primera”.

El encuentro picante entre Trabucco y el ex de Cande Tinelli La presentación oficial de los novios habría tenido lugar durante la fiesta de fin de año de un exclusivo club ecuestre, evento que no estuvo exento de momentos de tensión. Según los testigos, la aparición del deportista junto a la hija del conductor televisivo provocó una reacción hostil por parte de Máximo, la anterior pareja de la artista. Al describir la gravedad del enfrentamiento entre los hombres, el periodista Santiago Riva Roy relató: “Llegó el ex y casi se va a las piñas”.

El conflicto se habría originado por el malestar del ex de Cande ante la rapidez con la que ella inició este nuevo vínculo afectivo con el deportista. Los comunicadores del programa aseguraron que la situación estuvo a punto de desbordarse físicamente debido a los reclamos de Máximo en pleno festejo. Con respecto a la intención de confrontar directamente al jinete frente a los presentes, el panelista agregó: “A mí me dicen que Máximo estaba molesto y se quería ir a las piñas con Franco”.