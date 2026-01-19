El llamativo gesto de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de su crisis con Griselda Siciliani

Todo el mundo habla del escándalo del verano protagonizado por Luciano Castro y su audio con acento español. Y así cómo dos estrellas de Hollywood como Matt Damon y Ben Affleck se burlaron del actor argentino durante una entrevista, ahora Cande Tinelli se sumó a la lista de reacciones del culebrón del momento.

Mientras Griselda Siciliani volvió a Buenos Aires tras acompañarlo unos días en Mar del Plata, el actor permanece en La Feliz con cara de descontento. Luego del escándalo mediático por su romance con una danesa y de la ruptura de la protagonista de Envidiosa, se sabe que Luciano atraviesa uno de los peores momentos de su vida, mientras los memes y las parodias hechas con IA se reproducen sin freno.

Y ahora, en medio de la ola de reacciones, el actor acaba de recibir un guiño inesperado, nada menos que de Cande Tinelli. La hija del ex conductor del Bailando -certamen que supo contar con el actor allá por 2016, cuando era pareja de Sabrina Rojas- hizo un llamativo posteo en su cuenta de Instagram.

En una de sus historias, Cande se tomó una selfie mientras desayunaba. En la imagen en cuestión aparece con una taza que tiene impresa la imagen de Luciano Castro y la frase "Buen día guapa". No hay mayor referencia en el posteo de la cantante. Ni un emoji, ni una palabra, ni una frase, nada que permita entender si se trata de una ironía, de un gesto cómplice, de un acercamiento propio de estos tiempos de redes sociales.

Pero este verdadero crossover farandulero tiene un contexto. La vez que Castro estuvo en ShowMatch, el propio Marcelo Tinelli reveló que sus hijas, Candelaria y Micaela, eran fanáticas suyas cuando era una de las estrellas de Jugate conmigo, el ciclo de Cris Morena. Incluso el conductor, compinche, lo invitó a su casa en ese momento, mediados de los 90, para que sus hijas lo conocieran.

Ben Affleck y Matt Damon se burlaron de Luciano Castro

Ben Affleck y Matt Damon, dos de los actores más reconocidas de Hollywood, se sumaron de manera insólita a una tendencia que nació en Argentina a partir de un audio viral. El motivo fue un mensaje de voz que envió Luciano Castro desde Madrid, y que en pocos días se transformó en un fenómeno de memes y comentarios en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/estoesblender/status/2012558884766908871&partner=&hide_thread=false Esta no la vi venir: Matt Damon y Ben Affleck imitaron el audio viral de Luciano Castro. pic.twitter.com/Wi5fZZiTWO — BLENDER (@estoesblender) January 17, 2026

El audio original se difundió en plataformas digitales después de que Castro intentara conquistar a una joven actriz con un marcado acento español, lo que generó burlas y risas entre los usuarios. Esa viralización masiva hizo que el mensaje trascendiera las fronteras y llegara incluso a una entrevista con las estrellas estadounidenses.

La charla en cuestión fue conducida por la periodista Barbie Simons en C5N, durante la promoción de la nueva película de Affleck y Damon, titulada El botín, que se estrenó recientemente en Netflix. En un clima distendido, el tema del audio viral surgió de manera natural entre risas.

Ante la sugerencia de la periodista, ambos actores decidieron recrear el mensaje de Castro imitando el tono del español que se hizo popular en redes. La frase que repitieron fue: “Oye Sara, buen día guapa… No quiero ser un gilipollas ni… atosigáis, ni molestarte”, un extracto muy parecido al del audio original que motivó la viralización.