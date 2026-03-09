Cuántos años cumplió la China Suárez y cómo fue el exclusivo festejo que organizó Icardi

La China festejó un nuevo cumpleaños en el estrecho del Bósforo, Turquía en un lujoso festejo junto a su pareja Mauro Icardi. El posteo del jugador.

La China Suárez festejó un nuevo cumpleaños en el estrecho del Bósforo, Turquía en un lujoso festejo junto a su pareja Mauro Icardi en un yate y con un imponente atardecer que generó un clima perfecto para que la pareja festeje los 34 años de la actriz y consolide la relación que mantienen.

A través de un posteo dedicado puramente a su pareja, el jugador mostró detalles del encuentro: "Felices 34, mi amor. Hoy no solo cumple años una mujer increíble... cumple años la mujer que cambió mi vida , que llegó para llenarla de amor, de paz y de momentos inolvidables. Gracias por estar en mi vida, por tu compañía, por tu corazón tan grande y por hacer que cada día a tu lado sea un regalo . Deseo que en este nuevo año de tu vida se cumplan los sueños que tengas, que sigas brillando como siempre y siendo tan feliz como mereces. Feliz cumpleaños, mi Reina hermosa ”.

Decorado con detalles que no pasaron desapercibidos, donde predominaron los globos forma de corazón pintados con un rojo metálico llamativo y ramos de flores blancas, la pareja recibió a un grupo de invitados que conforman el círculo íntimo de la pareja. En las fotos estuvieron su madre Marcela Riveiro, sus hijos Rufina , Magnolia y Amancio, y sus amigos Juanma Cativa , Tomás Garrahan , Marcelo Mancha Latorre y la niñera de los pequeños.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por (@mauroicardi)

Se trató de un festejo particular debido a que no se trató solo de un festejo lujoso en un único lugar, sino que el yate navegó por la Mezquita Azul, la Torre de la Doncella y el puente Fatih Sultán Mehmet.

Bomba: la tajante condición que la China Suárez le impuso a Mauro Icardi para casarse

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi continúa sumando capítulos y, según personas cercanas a la pareja, el casamiento ya dejó de ser una simple posibilidad para convertirse en un proyecto concreto. La actriz y el futbolista atraviesan un momento de gran exposición mediática y cada movimiento genera repercusión en redes y programas de espectáculos. En ese contexto, trascendió la condición que la actriz habría impuesto antes de aceptar pasar por el altar.

El delantero del Galatasaray se refirió en varias oportunidades a la intérprete como su "futura esposa”, lo que alimentó las versiones sobre una boda cercana. Sin embargo, desde el entorno de la pareja aseguran que el camino hacia la boda todavía tiene un paso fundamental pendiente. La condición de la protagonista de En el barro sería clara y directa: antes de pensar en la ceremonia, el artillero debe resolver definitivamente su situación legal con Wanda Nara.

Cuál es la postura que sostiene la China Suárez

La información fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en el programa Diario de Mariana, donde explicó que la actriz no quiere avanzar con el compromiso hasta que el futbolista esté legalmente divorciado. “Primero que salga el divorcio con Wanda. Después, entre ellos decidirán: ‘Mi amor, ¿qué fecha?’”, señaló el panelista al aire, dando a entender que la boda está supeditada a la resolución judicial.

De esta manera, el eventual casamiento quedó momentáneamente en pausa. La postura de la figura de La hija del fuego sería firme: no habrá boda mientras el vínculo legal con la conductora de Masterchef Celebrity siga vigente. Según trascendió, se trata de una decisión pensada para evitar conflictos futuros y comenzar una nueva etapa con la situación personal completamente resuelta.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv)

A pesar de esa condición, en el círculo íntimo de la pareja aseguran que el proyecto de vida en común está más que conversado. Tanto la actriz como el futbolista ya habrían hablado sobre cómo imaginan su futuro juntos, incluyendo la posibilidad de una gran celebración. Amigos cercanos sostienen que la relación atraviesa un momento de estabilidad y que ambos se muestran decididos a dar un paso más cuando el contexto legal lo permita.

Cuál es la boda soñada de la China Suárez y Mauro Icardi

Incluso, según comentan allegados, la pareja ya fantasea con cómo sería la boda soñada. La idea sería organizar una celebración importante, con la presencia de familiares, cercanos y figuras del mundo del espectáculo y del fútbol. El evento podría convertirse en uno de los más comentados del ambiente mediático, teniendo en cuenta la historia que rodea a sus protagonistas.