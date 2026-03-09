Oriana Sabatini compartió la primera foto de su hija Gia: a quién se parece

Oriana Sabatini y Paulo Dybala pasan sus primeros días como padres luego del nacimiento de su niña Gia , quien nació sorpresivamente el lunes 2 de marzo a pesar de que le fecha que se esperaba era el 11 del mismo mes. A una semana del parto, la madre compartió una foto en las redes sociales junto a la niña.

Con el posteo en sus historias de Instagram enterneció a todos sus seguidores y generó un sinfín de comentarios adorables. En la foto, Oriana se ve concentrada atenta a la niña que está reposando en sus brazos al parecer sin movimiento.

Lejos de revelar su rostro completo, la foto mostró a la niña de espaldas a la cámara fotográfica y los seguidores deberán esperar por conocerla debido a que ha hecho tan solo dos posteos sobre la niña.

Qué había dicho Catherine Fulop sobre el nacimiento adelantado de Gia

Catherine Fulop, la madre de Oriana Sabatini, vive la llegada de su nieto como si fuera un hijo. Instalada en Roma, Italia para acompañar a la pareja en el período de embarazo y estos primeros días de adaptación con la presencia de la niña Gia en la casa, la venezolana sigue con la emoción a flor de piel.

En diálogo con Teleshow, la actriz se refirió a la llegada de su primera nieta fruto de la relación entre Oriana y Paulo Dybala: “Ellos están bárbaros, tanto Paulo como Ori. Y a Paulo lo veo tan bello, tan buen papá. No sabes cómo está pendiente de todo. Yo, trato de morderme la lengua para no hacer ningún comentario de nada, tenemos que dejar que ellos críen a su muchachita (se ríe). Y la cargan, la miman, le cambian el pañal, ellos hacen todo. Y uno está de espectador, gozando”,

En su relato contó cómo los tomó por sorpresa el nacimiento de la niña: "El domingo empezó con las contracciones en la cancha. Estábamos viendo el partido, y en el tercer gol de la Roma, Ori empieza a los gritos, saltando con las dos amigas que vinieron de Buenos Aires y con la hermana, con Titi", comenzó diciendo.

Luego agregó: “Ori había empezado después de ese tercer gol con las contracciones, como cada cinco minutos y le dolían, pero no un dolor dramático. Ella dice: ‘Bueno, vamos a casa, me meto en la bañera, me relajo’. Pero las contracciones empezaron a venirle más intensas, y cada vez más seguidas".

“Ellos deciden irse al hospital Gemelli, pero nos quedaba superlejos, como a cincuenta minutos, y ya Ori venía bastante adolorida”, dijo y agregó: “Entonces, se fueron al sanatorio y nosotros al rato, como a las tres de la mañana, salimos para allá porque había dilatado muchísimo. Entonces con Ova dijimos: ‘No vaya a ser que vaya a nacer y nosotros estamos acá en la casa,’ y nos fuimos todos, para estar con ellos”.

En su relato sumó: “Pasamos toda la noche sentados en unas banquetitas, en esas sillitas de hospital. Afuera no había nadie, parecía un hospital fantasma a esa hora”, dijo y agregó: "Por suerte nació a las 8.59 de la mañana”.

“Es un flash, es un volcán de sensaciones. La veo y como que me derrito, es una muñequita. Tiene el pelito así, pelusita, como blanquita, pero no sabes lo peluda que nació. Y las manitos, los bracitos, es todo como, como que tiene una pelusita como blanca, y rosada”, dijo con emoción y cerró :“Parece que tuviera a Ori en los brazos, te lo juro. Encima es muy parecida a Ori, tiene la nariz de Ori, la boquita así como para abajo, como la tenía cuando era bebé”.