Tensión en Medio Oriente: así fue el ataque de misiles que alertó a Nelson Castro en vivo
El periodista tuvo que interrumpir el aire para huir al refugio tras escuchar las alarmas que advertían bombardeos.
Nuevamente, Nelson Castro está en el foco de una guerra que mantiene en vilo a todo el mundo como es la que está ocurriendo en Medio Oriente con ataques de misiles continuos entre Israel e Irán y amenazas de mayores ataques que podrían causar daño en otros países. En los últimos días el reconocido periodista viajó a Tel Aviv, Israel para transmitir en primera persona la guerra.
En las últimas horas el periodista quedó en medio de un ataque perpetrado por Irán motivo por el cual tuvo que refugiarse con el equipo de TN que lo acompañó al lugar: “Acaba de sonar la alarma otra vez", advirtió en vivo mientras hablaba con Franco Mercuriali que estaba en el estudio.
“Más allá de lo que nosotros hablamos sobre la superioridad militar que tiene Israel, el daño sobre la población civil que produce Irán es importante. Imagínate pasar la noche así”, contó desde el refugio y señaló: “Se está repitiendo el patrón de ataque que Irán está haciendo”.
Lo cierto es que al escuchar la sirena de advertencia, tuvieron que bajar rápidamente 10 pisos para llegar al refugio y estar a salvo. Tuvieron que hacerlo sin las cámaras, que quedaron transmitiendo desde la habitación debido a que no pueden ingresar esos elementos al refugio. Por esas filmaciones se apreciaba el funcionamiento de la llamada Cúpula de Hierro, conformada por baterías antimisiles.
