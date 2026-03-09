Espectáculos La Mañana Medio Oriente Tensión en Medio Oriente: así fue el ataque de misiles que alertó a Nelson Castro en vivo

Nuevamente, Nelson Castro está en el foco de una guerra que mantiene en vilo a todo el mundo como es la que está ocurriendo en Medio Oriente con ataques de misiles continuos entre Israel e Irán y amenazas de mayores ataques que podrían causar daño en otros países. En los últimos días el reconocido periodista viajó a Tel Aviv, Israel para transmitir en primera persona la guerra.

En las últimas horas el periodista quedó en medio de un ataque perpetrado por Irán motivo por el cual tuvo que refugiarse con el equipo de TN que lo acompañó al lugar: “Acaba de sonar la alarma otra vez", advirtió en vivo mientras hablaba con Franco Mercuriali que estaba en el estudio.

“Más allá de lo que nosotros hablamos sobre la superioridad militar que tiene Israel, el daño sobre la población civil que produce Irán es importante. Imagínate pasar la noche así”, contó desde el refugio y señaló: “Se está repitiendo el patrón de ataque que Irán está haciendo”.