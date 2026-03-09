Guerra en Medio Oriente: repatriaron a 248 argentinos que estaban varados en Emiratos Árabes

Aún hay argentinos varados. El objetivo principal consiste en evitar desplazamientos riesgosos y garantizar condiciones seguras de espera.

El conflicto en Medio Oriente obligó a suspender vuelos en la región y dejó a cientos de viajeros varados en Dubái.

La Cancillería Argentina confirmó la salida de 248 ciudadanos argentinos que permanecían en Emiratos Árabes Unidos luego de las restricciones aéreas provocadas por la guerra en Medio Oriente . El operativo se desarrolló a partir de gestiones diplomáticas realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores junto con la embajada y el consulado argentino en la región.

El anuncio lo realizó el canciller Pablo Quirno , quien explicó que los traslados se concretaron mediante acuerdos con autoridades locales y compañías aéreas que operan en la zona.

En total, 416 argentinos se encontraban afectados por las limitaciones en el transporte aéreo , una situación que dejó a cientos de viajeros sin posibilidades inmediatas de regresar al país.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario señaló que el proceso de repatriación continuará durante los próximos días. Según indicó, el objetivo central consiste en garantizar que quienes permanecen en la región puedan regresar al país “de la manera más rápida y segura posible”.

Vuelos especiales para repatriar argentinos

Parte del operativo de retorno se apoya en vuelos organizados por la aerolínea Emirates. La compañía anunció la realización de servicios hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, con escala en Río de Janeiro, dentro de un cronograma reducido de operaciones.

pablo quirno y milei El canciller Pablo Quirno junto al presidente Javier Milei siguen de cerca la situación de argentinos afectados por el conflicto en Medio Oriente.

Estas conexiones aéreas se diseñaron especialmente para transportar pasajeros que quedaron varados en Dubái luego de que la guerra en Medio Oriente provocara restricciones masivas en el espacio aéreo regional. Numerosas compañías suspendieron sus rutas en la zona por razones de seguridad, lo que interrumpió el funcionamiento normal del tráfico aéreo internacional.

La reapertura parcial del espacio aéreo permitió retomar algunos vuelos comerciales. Fuentes de la empresa aérea señalaron que las operaciones se realizan bajo estrictos controles operativos y con monitoreo constante de las condiciones de seguridad.

Emirates comunicó además que la recuperación de su programación se realizará de manera gradual. El restablecimiento total dependerá de la disponibilidad del espacio aéreo y de la evolución del conflicto militar que afecta a varios países de la región.

En paralelo, la empresa recomendó a los pasajeros no dirigirse al aeropuerto sin contar con una reserva confirmada, con el objetivo de evitar aglomeraciones en las terminales. Las actualizaciones sobre nuevos vuelos se publican en el sitio oficial de la compañía y en sus redes sociales.

El impacto del conflicto en el tráfico aéreo

El bloqueo casi total del espacio aéreo regional surgió como consecuencia directa de la escalada militar entre Irán y sus adversarios. Las represalias y operaciones militares obligaron a cerrar rutas aéreas consideradas críticas para la seguridad de los vuelos.

ataque estados unidos israel iran

Este escenario generó complicaciones para miles de viajeros de distintas nacionalidades. Solo en el nodo aéreo de Dubái alrededor de 1500 personas quedaron varadas, según estimaciones difundidas por operadores del sector.

El aeropuerto de Dubái funciona como uno de los principales centros de conexión del transporte aéreo mundial. Desde allí parten vuelos hacia Europa, Asia, África y América. Cuando se interrumpen las operaciones en ese punto estratégico, el impacto se extiende rápidamente a múltiples rutas internacionales.

La reducción del tráfico también afectó a pasajeros argentinos que utilizaban ese aeropuerto como escala para regresar desde otros destinos del Golfo o desde Asia. Muchos de ellos se encontraban en tránsito tras viajes que partieron desde Israel o Qatar.

La estrategia diplomática argentina

Frente a este escenario, la Cancillería diseñó un esquema de asistencia para los ciudadanos argentinos en la región. El objetivo principal consiste en evitar desplazamientos riesgosos y garantizar condiciones seguras de espera hasta la normalización de los vuelos.

hamás.jpg Sigue la tensión en Medio Oriente. Hamás asesinó a quemarropa a soldados israelíes.

Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades diplomáticas figura desalentar los traslados terrestres desde Emiratos Árabes no coordinados hacia países vecinos, como Omán o Arabia Saudita. Las rutas transfronterizas presentan limitaciones logísticas y no ofrecen garantías suficientes de seguridad en el contexto actual.

Por ese motivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores aconsejó a los argentinos permanecer en centros urbanos con infraestructura adecuada de servicios hasta que el sistema de vuelos comerciales recupere su funcionamiento normal.

Las embajadas argentinas en la región mantienen contacto permanente con las aerolíneas para gestionar lugares disponibles en cada vuelo que parte hacia América. Para ordenar ese proceso se estableció un esquema de priorización, que contempla primero a personas con problemas de salud, menores de edad o situaciones familiares urgentes.