Espectáculos La Mañana Catherine Fulop Modo abuela: así se prepara Cathy Fulop para el nacimiento de su nieta el día de su cumpleaños

Catherine Fulop vive un momento especial al esperar su primera nieta producto de la relación amorosa que mantiene hace años su hija Oriana Sabatini con el futbolista Paulo Dybala, quien a mitad de año podría tomar una decisión futbolística que decante en volver a la Argentina para estar cerca de la familia. Lo cierto es que el nacimiento es cuestión de días y la modelo se prepara para ese momento especial.

Todavía sigue en Italia para acompañar a su hija para vivir un momento tan especial como el nacimiento de una bebé. En las últimas horas Fulop aprovechó sus cuentas personales en las redes sociales para mostrar detalles de cómo atraviesa esta etapa de sensibilidad y alegría: “Modo abuela activado en Italia. Paseos, fútbol, risas y mucha pancita hermosa”, escribió en sus redes sociales junto a akgunas imágenes que mostraron parte de su intimidad.

En el carrete mostró las actividades junto a su hija y el padre de la misma Ova Sabatini, quien colaboró con la publicación publicación en su cuenta personal de Instagram. En los comentarios de la publicación aparecieron distintos famosos como Paula Cháves, Stefi Roitman, Camila Galante, Majo Martino, Claudia Fontán, entre otras personalidades que indirectamente también esperan por el nacimiento de la niña.