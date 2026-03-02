¿Fue un engaño?: quién es la persona que habría reemplazado a Jim Carrey en los Premios César

La aparición del actor desató teorías sobre su apariencia, se habló de cirugías y hasta de clonación. En las últimas horas una publicación causó revuelo.

Días atrás se dio la inesperada aparición del actor Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César , celebrada en el teatro L’Olympia de París , donde recibió un César de Honor por su trayectoria. La presencia del actor canadiense-estadounidense no solo marcó su regreso a una gala internacional, sino que generó un gran debate en redes sociales por su apariencia actual .

Carrey, de 64 años, anunció su retiro profesional en 2022 y desde 2018 se mantuvo alejado del cine, con excepción de sus participaciones en la saga Sonic, en la que interpreta al doctor Ivo Robotnik.

Fue así también que nadie lo reconoció en su aparición en este evento , desatando cientos de teorías que iban desde cirugías extremas hasta reemplazos y clonaciones ya que se lo vio "irreconocible". Usuarios a través de X cuestionaron desde su apariencia e incluso realizaron imágenes comparativas para mostrar las diferencias de su aspecto. Otras afirmaciones fueron más especulativas y sugirieron que se trataría de un "clon" o un "doble".

jim carrey engaño

Por horas, todo el mundo dudó de lo que veía. Sin embargo, este domingo, un post en Instagram encendió aún más la polémica. El artista británico Alexis Stone compartió imágenes desde París mostrando una máscara hiperrealista y dientes prostéticos, insinuando que él habría sido quien apareció en la reciente gala.

"Alexis Stone como Jim Carrey en París", escribió en su cuenta. Sin embargo, el actor no se ha pronunciado o se cuenta con una fuente que confirme que, el experto en maquillaje sea el “doble” del mítico comediante.

Quién es el maquillador que habría sido el reemplazo de Jim Carrey

Todo esto creció a través de las redes sociales como: Reddit, Instagram, Reddit, TikTok y X; donde algunas páginas sugieren que el actor no era el verdadero Jim Carrey, sino un doble e incluso se dice que sería su clon; diciendo esto, otros usuarios más extremistas aseguran que, el verdadero Carrey había muerto años atrás, sin embargo, nada de esto fue confirmado.

Alexis Stone, nombre artístico de Elliot Joseph Rentz, es un maquillador y performer reconocido por sus caracterizaciones hiperrealistas de celebridades y personajes icónicos.

Su trabajo combina prótesis personalizadas, maquillaje de efectos especiales, pelucas y un minucioso estudio gestual que le permite “convertirse” en otra persona con un nivel de detalle que roza lo cinematográfico.

jim carrey maquillador engaño

Tras su post sobre Jim Carrey, miles de usuarios concluyeron que el hombre que subió al escenario en Francia podría haber sido él. No es la primera vez que Stone rompe internet. Ha asistido a semanas de la moda transformado en figuras como Miranda Priestly o Mrs. Doubtfire, desdibujando las fronteras entre identidad, performance y cultura pop.

Pese a este detalle, no existe confirmación oficial que avale que Stone haya sido efectivamente quien apareció en la ceremonia. Tampoco hubo declaraciones públicas de Jim Carrey que aclaren lo sucedido, lo que contribuyó a profundizar el misterio y alimentar el debate digital.