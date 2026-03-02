Quién es “Carlota”, el reemplazo de Divina Gloria en Gran Hermano

La participante se sumó a la casa tras la renuncia en las últimas horas de Divina Gloria por “recomendación médica”.

Tras la repentina salida de Divina Gloria de la casa de Gran Hermano, una nueva participante se sumó a la competencia a partir de este domingo 1° de marzo. Se trata de Carla “Carlota” Bigliani.

Es diseñadora y creadora de la marca de accesorios “A lo mejor Carlota” , una firma independiente nacida en 2010. Trabaja en su casa, tiene dos hijas adolescentes y tres mascotas.

Conocida como “Carlota” le suelen decir “Hola, potra”, ya que ese es su saludo característico en las redes sociales. “Tengo la casa soñada, pero tenía ganas de cambios y acá estoy” , sostuvo la microinfluencer en su presentación ante las cámaras de Telefe.

Carlota entró a la casa y para algunos participantes fue como si ni siquiera la hubiesen notado más allá del correspondiente saludo, ya que recién había finalizado la primera cena de nominados y varios de los jugadores -tanto los involucrados en la placa como los que no- querían dialogar sobre lo que acababa de suceder en el SUM.

Cuando Santiago del Moro se comunicó con la casa, Carlota tuvo la oportunidad de presentarse y dar a conocer que tiene “dos hijas adolescentes, tres mascotas y un marido ruso”, que es oriunda de Villa Adelina y que “le encantan los tatuajes a pesar de que ya no tiene plata para hacérselos”.