Tras la muerte de su padre, Daniela de Gran Hermano volvió al reality

El padre de la Coaching falleció la semana pasada y la participante tuvo que dejar la competencia de forma repentina. Por qué volvió.

A cuatro días de la muerte de su padre, Daniela De Lucía decidió volver a la casa de Gran Hermano para continuar en la competencia. La participante no tuvo reemplazo y tras un diálogo con su madre eligió sumarse al reality.

Tras su regreso que generó sorpresa en la casa contó: “Estoy triste como con la despedida de cualquier ser querido, pero dije ‘bueno, ya pude despedirme y acompañar a mi mamá ’. Así que listo, vine con ellos, que también los quiero”.

Santiago del Moro se comunicó con la casa para oficializar que Dani toma el mismo lugar que dejó cuando ocurrió el trágico suceso, y que no es la primera vez en el mundo que sucede algo así en Gran Hermano. Además, anticipó que esta semana no podrá emitir su voto en el confesionario, pero sí puede ser votada y quedar nominada.

Embed - Gran Hermano on Instagram: "Dani vuelve a través de la puerta giratoria y todos corren a abrazarla Mirá #GranHermano #GeneraciónDorada en mitelefe.com/vivo con la conducción de @santidelmoro"

“Fue un golpazo, pero estuve bien acompañada cuando recibí la noticia. Tanto ellos como ustedes y la producción son profesionales y grandes personas”, expresó Dani al dialogar con el conductor de Telefe.

Qué dijo Divina Gloria tras renunciar a GH

La actriz Divina Gloria habló por primera vez luego de su salida de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y llevó tranquilidad sobre su estado de salud. “Estoy viva”, expresó apenas ingresó al estudio, con el humor que la caracteriza, en su regreso televisivo tras el episodio que generó preocupación.

La artista abandonó el reality el miércoles por la tarde después de presentar un cuadro de hipertensión que alertó tanto a la producción como al equipo médico del programa. Dos días después, participó como invitada en La Noche de los Ex, donde relató cómo atravesó la situación.

En diálogo con Robertito Funes, describió la rapidez con la que ocurrieron los hechos.“Fue demasiado, demasiado rápido todo”, aseguró. Luego, fiel a su estilo, bromeó: “Me enamoré de Brad Pitt y lo fui a buscar. Me escapé, dije: ‘Ahora vuelvo’”.

Divina Gloria en Gran Hermano

Más seria, explicó el momento en que comenzaron los síntomas. “Empiezo a sentir mucha tensión en la nuca. Me toman la presión, chau, afuera”, contó sobre el control que derivó en su salida inmediata del programa por recomendación médica.

El conductor aclaró que existe un protocolo muy estricto en el reality ante cualquier problema de salud. La intérprete, por su parte, respaldó la decisión: “Yo soy actriz, te recito Shakespeare, pero no soy médica ni enfermera. Entonces, inmediatamente es alguien que sabe lo que pasa y lo que hay que hacer”.