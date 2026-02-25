Conmoción en Gran Hermano: a dos días del debut falleció el papá de una participante

Daniela De Lucía decidió abandonar el reality para despedir los restos de su padre. Esta noche ampliarán los detalles en el programa.

A dos días del estreno de Gran Hermano: Generación Dorada , una tragedia personal obligó a una de sus protagonistas a abandonar el reality. Este miércoles, la producción del programa confirmó el fallecimiento del padre de Daniela De Lucía , la carismática coach que había ingresado al juego este último lunes con gran entusiasmo y conocimiento estratégico del formato.

La noticia se conoció inicialmente a través de Intrusos, donde la periodista Paula Varela brindó detalles sobre la delicada situación familiar que atravesaba la ex panelista de A la tarde. Según trascendió, el hombre padecía una enfermedad degenerativa y se encontraba en Tandil. "El padre estaba mal cuando Daniela entró, ella sabía que estaba mal, pero no sabía que podía fallecer de manera inminente", precisó la periodista, agregando que Daniela había viajado a despedirse de él antes de aislarse para contarle que entraría a la casa.

Ante la sensibilidad del tema, la producción de Telefe emitió un comunicado oficial desde sus redes sociales para llevar claridad sobre los pasos a seguir y el estado de la participante: “Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/2026714122096624000&partner=&hide_thread=false ÚLTIMO MOMENTO: FALLECIÓ EL PAPÁ DE DANIELA DE LUCÍA, PARTICIPANTE DE GH#Intrusos @Intrusos pic.twitter.com/vh9ZGKasv4 — América TV (@AmericaTV) February 25, 2026

Además, expresaron cuál fue su reacción y qué hará a partir de ahora: "Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos”. Cabe esperar si, luego de velar a su padre, decide sumarse nuevamente al certamen o, por el contrario, opta por estar con los suyos en este momento tan delicado.

Gran Hermano: Enojo por un casting que no fue

Con personajes vinculados a la escena mediática y al mundo de las redes sociales, Gran Hermano puso primera a la nueva edición del reality más famoso de la televisión. La Generación Dorada como se titula esta edición en el marco de los 25 años del programa la conduce, como hace ya varios años, Santiago del Moro.

Con 28 participantes dentro de la casa más famosa del país, el enojo no se hizo esperar en las redes sociales donde cuestionaron la selección de “personajes” que entraron a la competencia. Desde Andrea del Boca pasando por Kennys Palacios, Divina Gloria, Lolo Poggio hasta Yanina Zilli fueron los famosos que entraron a la casa para competir por el premio mayor. Sumado a ellos, influencers y personalidades de América Latina también fueron elegidos para ser parte del programa.

El malestar no tardó en llegar y hubo quienes mostraron su descontento por un “casting” que no fue. Vale recordar que la inscripción a Gran Hermano fue virtual, pero durante la promoción también se realizó una convocatoria presencial en Buenos Aires y en algunas provincias de la Argentina. Sin embargo, todo indica que el casting fue solo por promoción ya que los que ingresaron, según remarcaron, en las redes sociales se conocían entre ellos.

“Yo todavía tratando de sacarme la insolación de las 18 horas que espere en la fila para poder entrar”, “Se cagaron en todos los que hicieron la fila para entrar”, “Pobre la gente que fue a hacer el casting para que metan a gatos, amigos, novios de…”, “Y los que hicieron cuadras de fila?”, fueron algunos de los tantos comentarios en redes sociales.