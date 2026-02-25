El desnudo de Brian Sarmiento en Gran Hermano que se hizo viral

Las redes sociales mostraron indignación y piden que expulsen al exfutbolista del reality de Telefe.

Brian Sarmiento , exfutbolista y actual participante de Gran Hermano , quedó envuelto en un polémico viral en las últimas horas tras desnudarse por completo frente a sus compañeros de cuarto.

El jugador se convirtió en tendencia después de que un video suyo circulara en las redes sociales. Allí se lo ve cambiándose el bóxer por un short deportivo. En la escena, aunque dura apenas algunos segundos, se ve al exjugador de Racing completamente desnudo.

Los fanáticos del programa no tardaron en capturar las imágenes y compartirlas en las redes volviéndolo tendencia.

Brian fue cuestionado por cambiarse frente a sus compañeros y recibió varias críticas, incluso quienes mostraron su desacuerdo en la forma en que se manejó el jugador. “Parece que el camarógrafo tuvo un momento de descanso o se quedó dormido durante la grabación”, escribieron en las redes refiriéndose a que el cambio de escena no fue tan rápido como se esperaba.

Tras las imágenes, usuarios y seguidores del programa piden la expulsión de Sarmiento.